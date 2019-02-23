Sociedade está cada vez mais dependente das máquinas

Susilea Abreu dos Santos Lima*

A quarta revolução industrial, também chamada de Indústria 4.0, é o resultado de dois temas: tecnologia e velocidade. Ela irá mudar radicalmente a forma como a sociedade se relaciona com as máquinas e o seu dia a dia. A inteligência artificial (IA) será a maior aliada de todo esse processo e irá facilitar e modificar a vida das pessoas.

Provavelmente, você já ouviu falar das 3 revoluções industriais. A primeira, que aconteceu em meados do século XVII, foi um marco para a indústria com a introdução das máquinas à vapor. A segunda, já no final do século XIX, trouxe a energia elétrica e o petróleo e abriu um novo panorama para a vida social e econômica da sociedade. A terceira, esta que ainda estamos vivendo, foi apoiada pelo grande avanço da ciência e tecnologia. Foi o momento em que surgiram os computadores, os softwares, a internet e o homem foi até a Lua.

Estamos vivendo agora os sintomas da nova revolução industrial, apoiada principalmente pela robótica, internet das coisas e virtualização. Essa revolução está mudando novamente a forma de viver de toda nossa sociedade.

Você já ouviu falar de “ubertização”? Então, da mesma forma que você não precisa mais do seu carro para andar para lá e para cá em centros onde não teria como estacioná-lo, é possível também que você não precise ter uma máquina de lavar em casa. É possível que não precise mais ir ao supermercado, ou na livraria, não vai mais comprar CDs, DVDs (alguém ainda compra?). Você não sai vai sair de casa para pesquisar preços e comprar um eletrodoméstico. E então você não vai mais ao shopping para comprar nada. Você vai parar de dar uma volta, comer e encontrar os amigos. Você também não vai mais ao banco para pagar sua conta.

Usar dinheiro de papel? Já é coisa antiga. Cartão de crédito também já está saindo de moda. Logo o carro não precisará nem de motorista e você não precisará mais de sua Carteira de Habilitação. Isso sem falar na ciência médica que será muito mais eficiente para diagnósticos usando a IA.

Já parou para pensar em quantas profissões deixarão de existir? Segundo pesquisadores, 60% dos empregos terão mais de 30% das suas atividades automatizadas, 75 milhões de pessoas devem mudar de ocupação para novas habilidades, em 2030 serão mais de 20 milhões de novos empregos e mais de 400 milhões pessoas perderão os seus empregos atuais. Você já está preparado para viver essa revolução?