Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Sociedade está cada vez mais dependente das máquinas

Artigo de Opinião

Tecnologia

Sociedade está cada vez mais dependente das máquinas

Estamos vivendo sintomas da nova revolução industrial, apoiada na robótica, internet das coisas e virtualização

Públicado em 

23 fev 2019 às 00:30
Robótica - O homem se relacionando com as máquinas
Susilea Abreu dos Santos Lima*
A quarta revolução industrial, também chamada de Indústria 4.0, é o resultado de dois temas: tecnologia e velocidade. Ela irá mudar radicalmente a forma como a sociedade se relaciona com as máquinas e o seu dia a dia. A inteligência artificial (IA) será a maior aliada de todo esse processo e irá facilitar e modificar a vida das pessoas.
Provavelmente, você já ouviu falar das 3 revoluções industriais. A primeira, que aconteceu em meados do século XVII, foi um marco para a indústria com a introdução das máquinas à vapor. A segunda, já no final do século XIX, trouxe a energia elétrica e o petróleo e abriu um novo panorama para a vida social e econômica da sociedade. A terceira, esta que ainda estamos vivendo, foi apoiada pelo grande avanço da ciência e tecnologia. Foi o momento em que surgiram os computadores, os softwares, a internet e o homem foi até a Lua.
Estamos vivendo agora os sintomas da nova revolução industrial, apoiada principalmente pela robótica, internet das coisas e virtualização. Essa revolução está mudando novamente a forma de viver de toda nossa sociedade.
Você já ouviu falar de “ubertização”? Então, da mesma forma que você não precisa mais do seu carro para andar para lá e para cá em centros onde não teria como estacioná-lo, é possível também que você não precise ter uma máquina de lavar em casa. É possível que não precise mais ir ao supermercado, ou na livraria, não vai mais comprar CDs, DVDs (alguém ainda compra?). Você não sai vai sair de casa para pesquisar preços e comprar um eletrodoméstico. E então você não vai mais ao shopping para comprar nada. Você vai parar de dar uma volta, comer e encontrar os amigos. Você também não vai mais ao banco para pagar sua conta.
Usar dinheiro de papel? Já é coisa antiga. Cartão de crédito também já está saindo de moda. Logo o carro não precisará nem de motorista e você não precisará mais de sua Carteira de Habilitação. Isso sem falar na ciência médica que será muito mais eficiente para diagnósticos usando a IA.
Já parou para pensar em quantas profissões deixarão de existir? Segundo pesquisadores, 60% dos empregos terão mais de 30% das suas atividades automatizadas, 75 milhões de pessoas devem mudar de ocupação para novas habilidades, em 2030 serão mais de 20 milhões de novos empregos e mais de 400 milhões pessoas perderão os seus empregos atuais. Você já está preparado para viver essa revolução?
*A autora é coordenadora dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação da UVV, mestre em Informática e ênfase em Engenharia de Software

Tópicos Relacionados

indústria Tecnologia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados