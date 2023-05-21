Semana de 4 dias é revolução dos modos de trabalhar?

Bélgica, Reino Unido, Espanha, Islândia, Suécia, Alemanha, Japão, Nova Zelândia e outros países têm sido palco de vários experimentos para reduzir a semana laboral típica de 5 dias para 4 dias.

A hipótese em teste é simples. A semana é reduzida para 4 dias de trabalho na suposição de que a produção se mantenha a mesma e por isso a remuneração também possa ser mantida. Em alguns experimentos o número de horas semanal é mantido, ou seja, trabalha-se mais horas em cada dia para compensar o dia não trabalhado. Outros testam a redução efetiva de horas semanais mesmo, na tese que a produção consiga ser mantida mesmo se dedicando menos tempo.

Cada país tem o seu contexto particular de onde surgem as iniciativas. Geralmente partem da iniciativa privada para atender ao clamor dos trabalhadores e alguns governos até dão subsídios como incentivo.

A cesta de motivos é bem variada. O mais alegado é o de melhorar saúde e qualidade de vida. Há também teses de gerar aumento da taxa de emprego no curto prazo para manter a solvência de fundos de pensão estatais e até teses de sustentabilidade ambiental visando que a produção realmente caia para fazer cair também a degradação do meio-ambiente.

Nem todos são fãs da mudança, porém. Profissionais autônomos e indústria, por exemplo. Atividades onde a produção tem uma relação mais direta com o tempo empregado a princípio não vão ter como se beneficiar da ideia.