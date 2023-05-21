Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Semana de 4 dias é revolução dos modos de trabalhar?
Erik Lorenzon

Artigo de Opinião

É empresário, fundador do espaço de coworking NaCapital
Erik Lorenzon

Semana de 4 dias é revolução dos modos de trabalhar?

Muitos testes mostram resultados positivos e categorias de trabalhadores mais demandadas começam a buscar o que preferem
Erik Lorenzon
É empresário, fundador do espaço de coworking NaCapital

Públicado em 

21 mai 2023 às 10:00
Bélgica, Reino Unido, Espanha, Islândia, Suécia, Alemanha, Japão, Nova Zelândia e outros países têm sido palco de vários experimentos para reduzir a semana laboral típica de 5 dias para 4 dias.
A hipótese em teste é simples. A semana é reduzida para 4 dias de trabalho na suposição de que a produção se mantenha a mesma e por isso a remuneração também possa ser mantida. Em alguns experimentos o número de horas semanal é mantido, ou seja, trabalha-se mais horas em cada dia para compensar o dia não trabalhado. Outros testam a redução efetiva de horas semanais mesmo, na tese que a produção consiga ser mantida mesmo se dedicando menos tempo.
Cada país tem o seu contexto particular de onde surgem as iniciativas. Geralmente partem da iniciativa privada para atender ao clamor dos trabalhadores e alguns governos até dão subsídios como incentivo.

Veja Também

Enfermagem com 30 horas semanais de trabalho é decisão para agora

Semana com 4 dias de trabalho vai dar certo?

A cesta de motivos é bem variada. O mais alegado é o de melhorar saúde e qualidade de vida. Há também teses de gerar aumento da taxa de emprego no curto prazo para manter a solvência de fundos de pensão estatais e até teses de sustentabilidade ambiental visando que a produção realmente caia para fazer cair também a degradação do meio-ambiente.
Nem todos são fãs da mudança, porém. Profissionais autônomos e indústria, por exemplo. Atividades onde a produção tem uma relação mais direta com o tempo empregado a princípio não vão ter como se beneficiar da ideia.
De qualquer forma, parece que estamos imersos em uma onda global que vem gerando muitos adeptos. Com viés ou não, muitos testes mostram resultados positivos e categorias de trabalhadores mais demandadas começam a buscar o que preferem. Enfim, é viver e aprender se essa onda vai mesmo gerar mais um novo jeito de trabalhar.

Tópicos Relacionados

Trabalho Mercado de trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados