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Artigo de Opinião

Mobilidade

Seis faixas na ponte são avanço, mas Vitória precisa de mais

Além da 3ª Ponte, as medidas anunciadas mostram o empenho do governo para enfrentar a mobilidade

Públicado em 

05 set 2019 às 20:43
Terceira Ponte
Luiz Carlos Menezes*
Finalmente decidido: a Terceira Ponte vai contar com seis faixas de tráfego. A meu ver, a mais importante decisão em favor da mobilidade metropolitana – desde a inauguração da ponte, há três décadas. O governo do Estado, ao declinar da inclusão de uma quinta faixa (reversível), decidiu pela alternativa mais adequada. E definitiva.
> Terceira Ponte: Rodosol arrecadou R$ 665 milhões com pedágios em dez anos
O vertiginoso aumento do volume de tráfego na ponte, causador de grandes engarrafamentos, tornou essa travessia um verdadeiro martírio. Assim, a inclusão de mais duas faixas, além de uma considerável melhoria no fluxo de veículos na ponte, trará uma correspondente redução no represamento do trânsito nos seus acessos.
> Terceira Ponte terá seis pistas e ciclovia dos dois lados
No artigo que assinei em 6 de julho do ano passado (“Terceira Ponte: problema ou solução?”), insisti mais uma vez na viabilidade das seis faixas (sem alargamento), como também no pedágio em sentido único, hoje consolidado. Vejo, portanto, que a minha perseverança na defesa das seis faixas não foi em vão (entreguei meu primeiro estudo ao governador Casagrande no seu mandato anterior). Assim, não poderia deixar de aplaudir esta decisão e reconhecer o empenho do secretário Fabio Damaceno e da sua equipe na busca da melhor solução – que inclui, ainda, ciclovia e proteção contra suicídios.
Mas além da Terceira Ponte, o conjunto de medidas anunciadas recentemente, envolvendo aquaviário, Praça do Cauê, ônibus climatizados, mergulhão de Carapina, maior celeridade no término da obra da Avenida Leitão da Silva etc. mostra o empenho do governo estadual no enfrentamento do problema da mobilidade. A nova denominação da Secretaria de Transportes, com inclusão do termo mobilidade (a sigla mudou de Setop para Semobi), sinaliza isso.
Segundo pesquisa (PDU/2018), a dificuldade de mobilidade é o principal problema dos moradores de Vitória. Assim, vejo também outras medidas que trariam consideráveis melhorias para o tráfego da Capital.
Medidas de baixo custo, tais como: melhor utilização do sistema viário, adoção do binário para eliminação de semáforos de três tempos (onde possível), mais ciclovias (de preferência nos canteiros em razão de ruas estreitas) e a ampliação da rótula de cruzamento da Reta da Penha com a Avenida Rio Branco, com engarrafamentos constantes (há espaço suficiente).
*O autor é engenheiro civil, empresário e conselheiro da Ademi-ES

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