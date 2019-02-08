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Artigo de Opinião

Economia

Rochas mostram força do ES no mercado mundial

No ranking das 30 maiores empresas exportadoras do setor em todo Brasil, 28 delas são capixabas

Públicado em 

08 fev 2019 às 19:30
Setor de rochas ornamentais e manteve seu posto de principal estado exportador em 2018 Crédito: Marcelo prest/arquivo
Tales Machado*
O Espírito Santo ocupa 0,5% da área territorial do Brasil e tem economia extremamente aberta, voltada para exportação. O Estado possui o maior parque industrial brasileiro do setor de rochas ornamentais e manteve seu posto de principal estado exportador em 2018, respondendo por US$ 791,3 milhões das exportações, o equivalente a 79,37% do total de faturamento do país.
No ranking das 30 maiores empresas exportadoras do setor em todo Brasil, 28 delas são capixabas. O faturamento do setor no Estado corresponde a aproximadamente 8% do Produto Interno Bruto (PIB) e, apesar do resultado final do ano ter ficado 10,38% abaixo do que foi verificado em 2017 (exportações brasileiras), os últimos quatro meses foram de resultados positivos, se comparados com o mesmo período de 2017.
De setembro a dezembro, houve uma retomada do crescimento, com pico no mês de novembro, cujo resultado foi 24,92% melhor que o mesmo mês em 2017. Já nas exportações capixabas foi detectado o mesmo comportamento, apenas alterando o mês mais positivo para dezembro, com crescimento de 24,58%. Os dados fazem parte do relatório das exportações de rochas ornamentais divulgado pelo Sindirochas e disponível, na íntegra, no site da instituição.
Para o ano de 2019, considerando o bom desempenho no último quadrimestre, a expectativa é de retomada do crescimento, com fechamento acima do que foi verificado no ano que terminou.
Nesse cenário, onde o Espírito Santo é um grande propulsor de vendas para os mercados estrangeiros, o Estado recebe a maior feira de rochas ornamentais das Américas, a Vitoria Stone Fair l Marmomac Latin America. A feira abre o calendário mundial de eventos do setor de mármore e granito e recebe mais de 20 mil visitantes, entre os quais compradores de mais de 46 países. Ser a primeira oferta de negócios do ano é muito importante para a economia brasileira e para a movimentação do mercado internacional que está ansioso por novidades.
*O autor é presidente do Sindirochas

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