Rochas mostram força do ES no mercado mundial

Setor de rochas ornamentais e manteve seu posto de principal estado exportador em 2018 Crédito: Marcelo prest/arquivo

Tales Machado*

O Espírito Santo ocupa 0,5% da área territorial do Brasil e tem economia extremamente aberta, voltada para exportação. O Estado possui o maior parque industrial brasileiro do setor de rochas ornamentais e manteve seu posto de principal estado exportador em 2018, respondendo por US$ 791,3 milhões das exportações, o equivalente a 79,37% do total de faturamento do país.

No ranking das 30 maiores empresas exportadoras do setor em todo Brasil, 28 delas são capixabas. O faturamento do setor no Estado corresponde a aproximadamente 8% do Produto Interno Bruto (PIB) e, apesar do resultado final do ano ter ficado 10,38% abaixo do que foi verificado em 2017 (exportações brasileiras), os últimos quatro meses foram de resultados positivos, se comparados com o mesmo período de 2017.

De setembro a dezembro, houve uma retomada do crescimento, com pico no mês de novembro, cujo resultado foi 24,92% melhor que o mesmo mês em 2017. Já nas exportações capixabas foi detectado o mesmo comportamento, apenas alterando o mês mais positivo para dezembro, com crescimento de 24,58%. Os dados fazem parte do relatório das exportações de rochas ornamentais divulgado pelo Sindirochas e disponível, na íntegra, no site da instituição.

Para o ano de 2019, considerando o bom desempenho no último quadrimestre, a expectativa é de retomada do crescimento, com fechamento acima do que foi verificado no ano que terminou.

Nesse cenário, onde o Espírito Santo é um grande propulsor de vendas para os mercados estrangeiros, o Estado recebe a maior feira de rochas ornamentais das Américas, a Vitoria Stone Fair l Marmomac Latin America. A feira abre o calendário mundial de eventos do setor de mármore e granito e recebe mais de 20 mil visitantes, entre os quais compradores de mais de 46 países. Ser a primeira oferta de negócios do ano é muito importante para a economia brasileira e para a movimentação do mercado internacional que está ansioso por novidades.