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Artigo de Opinião

Felipe Rigoni

Representantes do povo devem dialogar e tornar política acessível

É papel do político explicar, simplificar e repetir. É ser professor. Traduzir as muitas comissões e votações de Brasília, trazer a política para uma linguagem acessível e incluir a sociedade nesta discussão. Mas é preciso ter disposição para o diálogo.

Públicado em 

17 jul 2019 às 19:49
Políticos devem dialogar mais com os cidadãos
Felipe Rigoni*
Coleciono frases. Gosto de extrair o máximo delas, estejam em livros, palestras ou conversas informais. Passo tempo refletindo e, com base nas evidências científicas de cada tema e na realidade local, formulo propostas para o país.
> Bolsonaro explora os extremos em sua política tribalista
Ouvi no mestrado em Políticas Públicas na Universidade de Oxford, na Inglaterra, um ensinamento fundamental. “Um bom político é, antes de tudo, um bom professor”, defendeu o ex-primeiro ministro do Reino Unido, David Cameron, durante uma aula.
> Como minha aposentadoria será afetada pelas mudanças na Previdência?
É papel do político explicar, simplificar e repetir. É ser professor. Traduzir as muitas comissões e votações de Brasília, trazer a política para uma linguagem acessível e incluir a sociedade nesta discussão. Mas é preciso ter disposição para o diálogo.
Fazer política significa também estar próximo das pessoas e aprender. É garantir atendimento aos mais vulneráveis, mas não se distanciar dos problemas comuns à maioria. É respeitar quem tem urgência e conciliar os que podem esperar mais.
As discussões sobre política nas redes sociais têm muitas opiniões e pouco aprendizado. Estive em sete municípios apresentando nossas emendas à reforma da Previdência, detalhando o combate aos privilégios e os números que embasaram cada decisão. O resultado positivo reforça a disposição real de parte da sociedade para estudar problemas complexos.
Os capixabas acreditam na boa política e desejam ser parte dela. Lançamos um aplicativo de participação popular que já conta com mais de cinco mil capixabas. Em nosso primeiro trimestre de trabalho, prestamos conta de tudo que fizemos e economizamos 51,1% da cota parlamentar e da verba de gabinete, um total de R$ 381 mil.
Como bons alunos, nos preparamos para cada conquista. Aprovamos projetos de lei, assumimos relatorias importantes e figuramos entre os melhores parlamentares do país no Ranking dos Políticos. Sem partidarismos ou paixões ideológicas, temos exercido um mandato focado em resultados. Nosso objetivo, ao fim de cada dia, é promover um país com igualdade de oportunidades para todos.
*O autor é mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford e deputado federal pelo Espírito Santo

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