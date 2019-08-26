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Artigo de Opinião

Saúde

Rei do Recall de Marcas completa 40 anos de história em solo capixaba

Cooperativa médica é a única instituição que venceu todos os 27 prêmios Recall promovidos pela Rede Gazeta

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 20:17

Publicado em 

26 ago 2019 às 20:17
Saúde
Fernando Ronchi*
A Unimed Vitória é a única instituição que venceu todos os prêmios Recall promovidos pela Rede Gazeta de Comunicações. E são 27 anos seguidos. Nossa cooperativa tinha apenas 13 anos de existência quando levou para casa esse troféu que mede a preferência dos consumidores do Espírito Santo. Agora, ao completar 40 anos neste dia 27, está pronta para novos desafios.
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A cooperativa é uma referência entre as quase 350 Unimeds no país. São quatro décadas marcadas pela credibilidade e pelo reconhecimento. Com um índice de mais de 80% de satisfação entre os clientes, a maior e melhor rede própria do Estado, um programa de atendimento diferenciado (o Jeito de Cuidar), 2.500 médicos, presença em 18 cidades, 340 mil clientes e parceiros fieis, a Unimed Vitória mantém sua solidez inabalável. Números extraordinários em um mercado cada vez mais competitivo.
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Somos uma marca criada, administrada e com serviços oferecidos por seus próprios médicos. É uma história marcada por desafios e conquistas desde a fundação, em 27 de agosto de 1979, quando 26 médicos se juntaram em torno de um objetivo em comum: exercer a medicina como profissão liberal, sem intermediadores, com qualidade e ética.
Esse grupo talvez não imaginasse que a marca se transformaria em uma das mais valiosas no ramo da saúde suplementar do país. Mas não houve surpresa. Prevaleceu a competência dos médicos.
Cooperar significa somar esforço e trabalho para atingir um fim. É uma prática ancestral da humanidade em prol de sua própria sobrevivência. Temos plena consciência desse processo.
O Instituto Unimed Vitória é outro orgulho nosso. Ele coordena programas de voluntariados, como o DOE, que incentiva a doação de sangue; o De Olho no Futuro Dr. Ubirajara Moulin de Moraes, que oferta exames e óculos de grau gratuitos para crianças de escolas municipais; além de dar apoio à cultura, educação, esporte e desenvolvimento comunitário.
Chegamos aos 40 anos com uma rica história, desejando que nas próximas décadas nosso compromisso social seja ainda mais destacado.
*O autor é diretor-presidente da Unimed Vitória

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