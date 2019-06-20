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Artigo de Opinião

Setor portuário

Privatização de portos no ES não deve ser descartada pelo governo

A retomada das privatizações foi bandeira nas últimas eleições e é acompanhada com atenção neste início de governo

Publicado em 20 de Junho de 2019 às 00:06

Publicado em 

20 jun 2019 às 00:06
Navio durante manobra na entrada do Porto de Vitória
Marcos Lopes*
A realidade das privatizações vem acompanhada de preocupação para entidades ligadas ao setor portuário. Porém, ela é vista como uma alternativa que merece ser avaliada, diante da necessidade da mudança no modelo de gestão dos portos brasileiros.
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Entendo que a privatização não está na lista das melhores práticas mundiais, mas vamos debatê-la assim como todas as outras opções que surgirem, porque estamos abertos ao diálogo. Hoje, o foco é verificar a possibilidade de revisão da lei, recuperar as características do modelo landlord e a atratividade do porto, com uma instrumentação jurídica que impeça nomeações políticas.
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Apenas a Austrália privatizou complexos portuários, por meio de contratos de concessão de 99 anos. Não há exemplos com tendência mundial de privatização. E ela pode ser viável em um porto, mas não em outro. Por isso, o Sindiopes defende um debate amplo e nacional.
É importante que não seja adotado um único modelo, mas que cada um dos portos receba tratamento individualizado, o que pode resultar em um leque de opções. Desde a completa alienação dos ativos até a preservação do Estado no papel de Autoridade Portuária, com a privatização dos serviços considerados commodities, hoje tratados como atividades de administração portuária. No meio desse caminho estão diversos modelos de concessão, que podem ser totais ou parciais.
A principal razão de uma eventual concessão do porto deve ser o aumento da competitividade nas operações do cais. Dessa forma, qualquer processo deve partir da premissa de que as tarifas finais a serem cobradas dos usuários devam ser, no mínimo, 40% menores do que as atuais.
A redução deve valer para os serviços já regularmente prestados pela Companhia Docas do Espírito Santo, como também para aqueles que, apesar de cobrados dos usuários, não são garantidos pela autoridade portuária. A ideia é que os serviços tenham qualidade superior à atual e possuam metas de produção.
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Entendo que um bom modelo seria aquele com a administração pelos próprios usuários ou arrendatários do porto, os quais conhecem melhor do que ninguém as suas reais necessidades e, mais, a administração portuária seria para eles um centro de custo e não de lucro, mantendo-se a operação enxuta, eficaz e bem dimensionada.
*O autor é gerente executivo do Sindicado dos Operadores Portuários do ES (Sindiopes)

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