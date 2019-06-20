Pessoas estão abertas a mudanças, desde que não percam benefícios

Martha Zouain*

Tenho acompanhado algumas mudanças propostas pelo novo governo e o impacto destas nos diferentes tipos de perfis na nossa cultura. É claro que pessoas diferentes tendem a reagir diferente, mas o que mais tenho observado é um tipo específico que pode ser a nossa principal razão para um país tão próspero em oportunidades e com resultados tão limitados.

A exemplo da reforma na Previdência , nossa única saída para começar a crescer, é quase que uma unanimidade o posicionamento para a mudança, mas desde que não altere em nada o rumo da própria aposentadoria.

Para boa parte das pessoas, não existe interesse genuíno em abrir mão de nada por um país melhor e mais sustentável. Pessoas estão abertas a mudanças, mas não estão abertas a mudar e menos ainda a abrir mão de nenhum benefício que já possa ter conquistado.

Levantamos bandeiras e cartazes para cobrar um país melhor e esquecemos que somos contribuintes diários de exemplos do que não praticar. Precisamos ser coerentes ao aceitar perder para construir, sofrer para conquistar. O sucesso e prosperidade sempre serão frutos de muito esforço, foco e determinação. Por pior que o cenário se configure, não é negociável jogar sujo ou transgredir.

Desde cedo, pela educação que recebi, entendi que o futuro não é um lugar que está pronto e caminhamos em direção a ele. Aprendi que o futuro é um lugar que construímos dia após dia, com nossas ações do presente.

Se nos apoiarmos na neurociência para entender, fica muito claro que é a qualidade do pensamento que nos permite transformar e criar a vida que desejamos experimentar. É através do pensamento que se chega à ação. A mesma ação que pode mudar o mundo ou torná-lo um lugar pior.

É aí que mora o segredo. Para dar certo precisamos de um cenário de transparência e confiança, com crianças educadas por adultos coerentes e íntegros, que acreditam que de fato todo processo de mudança começa inevitavelmente pela mudança de nós mesmos. Projetar o problema no outro traz conforto pessoal, mas não muda um país.

*A autora é psicóloga