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Artigo de Opinião

Presente e futuro

Percepções difusas sobre o valor da educação dificultam a mobilização

O aspecto que gostaria de sublinhar neste Dia Mundial da Educação são os ganhos que ela pode nos proporcionar também no curto prazo

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 21:28

Publicado em 

26 abr 2019 às 21:28
Educação que respeita as diferenças de opinião
Vitor de Angelo*
Hoje, comemoramos o Dia Mundial da Educação, data estabelecida em 2000 para celebrar a importância da educação e provocar na sociedade uma reflexão sobre essa área fundamental para o desenvolvimento humano, social e econômico. Para o Brasil - em plena vigência do Plano Nacional de Educação - é um dia para examinarmos o que esperamos, como sociedade, da educação em nosso país.
Dados de 2019 da Secretaria da Educação do Espírito Santo revelam que 65,87% dos responsáveis por alunos matriculados em unidades de ensino em tempo integral compreendem que a escola deve oferecer “boa preparação para o futuro” – geralmente entendido como mundo do trabalho. Tal dado é ainda mais interessante quando sabemos que 85% dos trabalhos que existirão em 2030 nem sequer foram “inventados”, segundo estudo do Institute For The Future/DELL divulgado em janeiro último.
Pesquisa da ONG Oxfam Brasil/Datafolha divulgada no início deste mês revelou que 80% dos entrevistados consideram que o progresso do país está condicionado à redução das desigualdades. Sobre as medidas prioritárias para combatê-las, os entrevistados atribuíram nota 9,6 à educação, numa escala de 0 a 10. Mas quando perguntados sobre as prioridades que levariam à melhoria de suas vidas, “fé religiosa” aparece como fator principal, com 28% das respostas – à frente da opção “estudar”.
Esse descompasso revela uma percepção difusa sobre o potencial transformador da educação no curto prazo. Há um relativo consenso sobre sua importância para o futuro, mas nem tanto para o presente, o que torna ainda mais difícil mobilizar a sociedade em torno da agenda de prioridades para a área, dado que seu retorno imediato nem sempre é tão visível. Isso enfraquece um dos principais fatores de accountability sobre o gestor público, que é o controle social, tornando os resultados positivos de longo prazo da educação um futuro cada vez mais distante de ser alcançado.
Por isso, o aspecto que gostaria de sublinhar neste Dia Mundial da Educação são os ganhos que ela pode nos proporcionar também no curto prazo – seja na alfabetização, na diminuição da exposição à violência letal ou no aumento salarial por ano a mais de estudo. Conferir destaque a esse aspecto muitas vezes negligenciado, numa área em que os resultados, no geral, são obtidos quase sempre a longo prazo, é fundamental para mobilizar a sociedade em torno dos principais desafios da educação e aumentar a chance de que suas expectativas futuras se concretizem.
*O autor é secretário de Estado da Educação do Espírito Santo

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