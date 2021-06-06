Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Os prós e contras da prorrogação do Simples Nacional
Sebastião do Prado

Artigo de Opinião

É contador e empresário da Tatão Contabilidade
Sebastião do Prado

Os prós e contras da prorrogação do Simples Nacional

Prazo estendido é necessário para apoiar as mais de 16,6 milhões empresas optantes pelo regime, porém cada caso deve ser avaliado individualmente
Sebastião do Prado
É contador e empresário da Tatão Contabilidade

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 14:00

Publicado em 

06 jun 2021 às 14:00
Imposto
Alteração nos vencimentos da DAS vai proporcionar a continuação de muitos negócios Crédito: Pixabay
Por meio da Resolução 158/2021, o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) prorrogou o prazo para pagamento dos tributos apurados no Simples Nacional a níveis federal, estadual e municipal. A iniciativa foi tomada em virtude dos impactos da pandemia da Covid-19 nas empresas enquadradas nesse regime.
Se, por um lado, a alteração nos vencimentos da DAS vai proporcionar a continuação de muitos negócios, dando um fôlego a mais que os empresários e a economia precisam para continuar, preservando empregos e famílias, por outro lado é necessário refletir se aderir à iniciativa da Receita Federal é o adequado para a realidade da sua empresa. Para evitar que o “remédio” se torne um “veneno” é preciso planejamento global, incluindo aspectos administrativos, contábeis e operacionais.
Isso porque é preciso lembrar que foram prorrogados os pagamentos da DAS relacionadas às competências de março, abril e maio e esse parcelamento em duas cotas por competência segue até dezembro. Porém quem aderiu à prorrogação chegará ao ponto de ter acumulado o DAS do próprio mês somada à guia que foi parcelada por meio da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Isso pode atrapalhar o fluxo de caixa da empresa, gerando dificuldade para o pagamento de impostos.
Daí a importância de avaliar os prós e contras de parcelar o DAS. O empresário deve se questionar se terá estoque, se terá condições de fazer promoções para levantar caixa e ter condições de quitar quando as DAS parceladas e a da competência do mês corrente caírem juntas.

Veja Também

Futuro tecnológico que parecia ficção está mais próximo do que imaginamos

Como lidar com a tristeza das crianças na pandemia

Quais são os próximos passos da reforma administrativa no Congresso?

Um negócio que não possui um produto estocável, por exemplo um prestador de serviço, deve avaliar: será que darei conta dos tributos que vão se acumular lá na frente? São questionamentos necessários e que vão apoiar na organização das empresas diante da possibilidade de parcelamento da DAS.
Vale lembrar que a iniciativa não é nova: em 2020, ano inicial da pandemia no Brasil, o CGSN também prorrogou os vencimentos dos tributos do Simples Nacional por meio da Resolução 154/2020. O primeiro impacto da pandemia e a necessidade da restrição das atividades econômicas levou muitos a aderirem ao programa sem um planejamento prévio e a experiência mostra a importância dessa reflexão. Em 2021, a prorrogação segue sendo uma ação necessária para apoiar as mais de 16,6 milhões empresas optantes pelo Simples Nacional; porém cada caso deve ser avaliado individualmente.

Tópicos Relacionados

Economia reforma tributária
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados