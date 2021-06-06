Os prós e contras da prorrogação do Simples Nacional

Alteração nos vencimentos da DAS vai proporcionar a continuação de muitos negócios Crédito: Pixabay

Por meio da Resolução 158/2021, o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) prorrogou o prazo para pagamento dos tributos apurados no Simples Nacional a níveis federal, estadual e municipal. A iniciativa foi tomada em virtude dos impactos da pandemia da Covid-19 nas empresas enquadradas nesse regime.

Se, por um lado, a alteração nos vencimentos da DAS vai proporcionar a continuação de muitos negócios, dando um fôlego a mais que os empresários e a economia precisam para continuar, preservando empregos e famílias, por outro lado é necessário refletir se aderir à iniciativa da Receita Federal é o adequado para a realidade da sua empresa. Para evitar que o “remédio” se torne um “veneno” é preciso planejamento global, incluindo aspectos administrativos, contábeis e operacionais.

Isso porque é preciso lembrar que foram prorrogados os pagamentos da DAS relacionadas às competências de março, abril e maio e esse parcelamento em duas cotas por competência segue até dezembro. Porém quem aderiu à prorrogação chegará ao ponto de ter acumulado o DAS do próprio mês somada à guia que foi parcelada por meio da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Isso pode atrapalhar o fluxo de caixa da empresa, gerando dificuldade para o pagamento de impostos.

Daí a importância de avaliar os prós e contras de parcelar o DAS. O empresário deve se questionar se terá estoque, se terá condições de fazer promoções para levantar caixa e ter condições de quitar quando as DAS parceladas e a da competência do mês corrente caírem juntas.

Um negócio que não possui um produto estocável, por exemplo um prestador de serviço, deve avaliar: será que darei conta dos tributos que vão se acumular lá na frente? São questionamentos necessários e que vão apoiar na organização das empresas diante da possibilidade de parcelamento da DAS.