O professor no Brasil se sente sozinho e impotente

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Heloisa Morel*

Educação no Brasil continua trazendo os mesmos diagnósticos: alunos saem das escolas sem saber ler e escrever adequadamente, tornam-se jovens sem perspectivas e se transformam em adultos despreparados para a sociedade. Segundo o MEC, sete em cada dez alunos do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática. O debate em torno dacontinua trazendo os mesmos diagnósticos:, tornam-se jovens sem perspectivas e se transformam em adultos despreparados para a sociedade. Segundo o MEC, sete em cada dez alunos do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática.

No entanto, pouco se preocupou em ouvir um dos lados mais importantes: o professor. A rede de educação básica conta com 2 milhões de professores que escolheram enfrentar esse ofício tão essencial quanto difícil. Para entender o dia a dia deles, o Instituto Península – organização social que busca contribuir para a qualidade da Educação – acompanhou professores de todo país em uma pesquisa. O “Observatório do Professor”, feito em parceria com a PS2P, esteve com docentes vivendo de perto as alegrias e dores dentro e fora das salas de aula.

Uma das reflexões que mais chamou atenção foi que muitos se sentem tão sozinhos quanto impotentes para exercer o grande propósito da sua profissão: ser um agente de transformação. Seu olhar navega entre o prazer de ensinar seus alunos e a frustração de não conseguir fazê-los aprender. Muitos sentem o peso de serem vistos como os únicos responsáveis por transformar a realidade das comunidades em que atuam, sentindo-se expostos e até vulneráveis. A solidão também surge da falta de um ambiente que facilite o diálogo e a colaboração entre os colegas.

Viu-se também que, muitas vezes, a dura realidade dos alunos pode gerar um choque cultural tão grande que dificulta a construção de uma relação de confiança, prejudicando ainda mais o ensino e a criação de movimentos em prol da aprendizagem.

É preciso fortalecer o papel do professor a partir da autorreflexão e autoconhecimento, aliado ao conhecimento teórico adequado. Quando eles compreendem suas qualidades e fraquezas são capazes de olhar os problemas que afetam suas relações e buscar soluções. Eis a importância em desenvolver integralmente o docente, para que conheça suas emoções, corpo, mente e propósito: eles se tornam mais preparados para lidar com os desafios de seus alunos.

Se a Educação nas salas de aula brasileiras está paralisada, é urgente apoiar o movimento dos educadores. É hora de agir. Cada conquista do professor no ensino de um aluno é uma vitória de toda a sociedade.

* A autora é diretora executiva do Instituto Península, organização do terceiro setor que atua para aprimorar a formação de professores