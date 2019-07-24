O Domingo de Ramos em que a procissão não ignorou um corpo na rua

Padre Kelder José Brandão Figueira*

Papa João Paulo II fez o discurso quando visitou o bairro na década de 90. E é sobre esse dia que inicio o segundo artigo de uma série em que narro a descoberta de valores cristãos na relação com os traficantes. Um homicídio em São Pedro, no dia 13 de abril de 2014, um Domingo de Ramos, teve muita visibilidade. Saí de casa para iniciar a procissão que tradicionalmente tem início no lugar onde o. E é sobre esse dia que inicio o segundo artigo de uma série em que narro a descoberta de valores cristãos na relação com os traficantes.

Ao passar em frente ao Bar do Barão, que era famoso pelo alto índice de violência e consumo de drogas lícitas e ilícitas, vi um táxi parado, com a porta aberta e os faroletes piscando. De pronto, me veio a lembrança do José Barti, um taxista que foi executado no portão do Seminário em 1997, quando ainda era seminarista. Ele foi executado de madrugada.

A movimentação e os tiros nos acordaram. Foi uma cena horrível. Ele tinha 29 anos, deixou uma filha de 3 anos e a mulher grávida de 7 meses. Naquela noite entendi a passagem bíblica em que Deus diz: “Ouço o sangue do teu irmão, do solo, clamar para mim”, quando tivemos que enfrentar o medo e descer a ladeira do morro São José até a Praça do Cauê para chamar a polícia.

As mortes do José Barti e do Sérgio me ensinaram que somos muito pequenos diante da trama da vida e que ela transcende ao tempo e às diferenças

Um turbilhão de sentimentos e pensamentos tomou conta de mim e decidi celebrar a segunda parte da liturgia ali mesmo, junto ao corpo assassinado, embora receoso das consequências daquele ato. Mas, tão logo paramos a procissão, os familiares e amigos do jovem assassinado foram chegando e participaram da celebração. Voltando ao Domingo de Ramos, iniciamos a procissão e quando chegamos à avenida Serafim Derenzi, fui informado que um jovem tinha sido assassinado em frente ao Bar do Barão.. Mas, tão logo paramos a procissão, os familiares e amigos do jovem assassinado foram chegando e participaram da celebração.

Padre Kelder reza missa em frente ao corpo de Sérgio Rodrigues dos Santos Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo

A liturgia do dia enfatizava a paixão e morte de Jesus. Durante o restante do dia, o bairro foi tomado por um silêncio profundo. Muitas atividades aconteceram no decorrer da Semana Santa enfatizando a morte do jovem pedreiro Sérgio Rodrigues dos Santos, era este o seu nome.

A morte de Sérgio influenciou muito a região. O Bar do Barão fechou durante semanas e quando abriu não conseguiu mais ter o movimento anterior. Hoje, funciona um restaurante no local. Anos depois fiquei sabendo que o bar era arrendado para o pai de uma jovem que me ajudava muito nas atividades da paróquia.

As mortes do José Barti e do Sérgio me ensinaram que somos muito pequenos diante da trama da vida e que a vida transcende ao tempo e às diferenças. Hoje compreendo que naquela manhã de domingo um ato de violência me fez ser o ponto de interseção de duas vidas que sequer conhecia pessoalmente.