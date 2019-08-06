Nova onda de autoritarismos varre o mundo ocidental

Esses trabalhos apontam para as bases comuns do novo: o ódio à globalização, chamada de marxista cultural; a nostalgia de um passado melhor e com ordem; o incentivo à polarização que divide a população entre eles e nós; a criação de um movimento anti-intelectual que é tanto contra o chamado jornalismo de base quanto às universidades públicas; o retorno a conceitos de hierarquia e ordem típicos de sociedades mais tradicionais; o uso da polícia para punir desafetos políticos; ataque a homossexuais, mulheres, travestis e outros grupos sociais que seriam responsáveis pela degeneração moral da nação; a propaganda política estruturada em fake News e a tentativa de um retorno nostálgico aos valores da terra, da família e das tradições. Evidentemente que cada país dá seu peso próprio a esses elementos.