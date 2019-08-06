Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Artigo de Opinião

Política

Nova onda de autoritarismos varre o mundo ocidental

A questão que nos cabe responder agora é se o exercício do poder vai realmente construir entre nós esse novo modelo de fazer política ou se nossa cultura democrática resistirá a ele

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 19:23

Publicado em 

06 ago 2019 às 19:23
Autoritarismo Crédito: Divulgação
João Gualberto*
Uma nova onda varre o mundo ocidental em termos políticos. Ela se organiza a partir de discursos autoritários em muitos países como Estados Unidos, Rússia, Itália, Hungria, Polônia. Muitas obras têm sido publicadas para tentar entender o novo fenômeno: o ressurgimento de uma direita mais virulenta e menos liberal. “Como as Democracias Morrem” de Steven Levitsky e Daniel Ziblat, professores de Ciência Política em Harvard, e “O Povo contra a Democracia” de Yascha Mounk, da Universidade Johns Hopkins, são dois ótimos exemplos.
Esses trabalhos apontam para as bases comuns do novo autoritarismo: o ódio à globalização, chamada de marxista cultural; a nostalgia de um passado melhor e com ordem; o incentivo à polarização que divide a população entre eles e nós; a criação de um movimento anti-intelectual que é tanto contra o chamado jornalismo de base quanto às universidades públicas; o retorno a conceitos de hierarquia e ordem típicos de sociedades mais tradicionais; o uso da polícia para punir desafetos políticos; ataque a homossexuais, mulheres, travestis e outros grupos sociais que seriam responsáveis pela degeneração moral da nação; a propaganda política estruturada em fake News e a tentativa de um retorno nostálgico aos valores da terra, da família e das tradições. Evidentemente que cada país dá seu peso próprio a esses elementos.
>O bom governante não deve estimular o ódio com retórica populista
Talvez a nação que tenha conseguido implantar com mais perfeição o modelo seja a Hungria de Viktor Orbán. Transformou-se Órban, de forma quase perfeita, no modelo do novo tirano: autoritário, mas de um autoritarismo com forte apelo popular. Viktor Órban lançou então o modelo do que ele chama de Democracia Iliberal, com forte base nas mídias digitais. Parece ser esse o destino de outras nações hoje.
A historiadora brasileira Lilia Moritz Schwarcz acaba de lançar um bom trabalho, chamado “Sobre o Autoritarismo Brasileiro”. Sua intenção é a de dialogar com esses trabalhos internacionais. Para isso trabalha então três conceitos que me parecem fundamentais para estudar o caso brasileiro: a escravidão e o racismo que ela alavancou, o mandonismo e o patrimonialismo.
Assim, o brasileiro, pilotando essas heranças do nosso processo histórico – daquilo que chamo da construção do nosso imaginário social –, tem dado passagem a essa onda mundial e a ela aderiu claramente na eleição de 2018, transformando o presidente Bolsonaro em candidato a gestor dessa Democracia Iliberal.
A questão que nos cabe responder agora é se o exercício do poder, pelos que recentemente chegaram a ele, vai realmente construir entre nós esse novo modelo, ou se as nossas instituições e, sobretudo, nossa cultura democrática resistirá aos novos modelos de fazer política.
* O autor é doutor em Sociologia Política

Tópicos Relacionados

Política Estados Unidos Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados