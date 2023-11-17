Multa da ANPD: empresas de pequeno porte precisam ficar atentas

Desde sua criação em 2020, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) aplicou sua primeira multa em julho deste ano. A empresa Telekall Infoservice foi multada em R$ 14.400,00 por infringir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ). A empresa, que é uma microempresa, foi autuada após uma denúncia de que estaria oferecendo listagens de contatos do WhatsApp de eleitores para fins de disseminação de material de campanha eleitoral.

A ANPD constatou que a empresa estava tratando dados pessoais sem respaldo legal, além de não comprovar a indicação de um encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Embora seja uma microempresa, a Telekall não conseguiu comprovar que não fazia tratamento de alto risco, o que teria excepcionalizado a exigência de designação do encarregado, trazendo à tona a necessidade de as empresas verificarem se o tratamento de dados que têm executado pode estar dentro das determinações que possam ensejar a existência de um encarregado de dados ou não.

Para uma empresa de pequeno porte, a ANPD definiu que a multa aplicada seria de 2% do faturamento bruto da empresa para cada infração, limitada ao valor total de R$ 14.400,00. É importante destacar que, caso a empresa resolva renunciar ao direito de recorrer da decisão de primeira instância, ela terá um fator de redução de 25% no valor da multa aplicada.

Empresas de pequeno porte precisam estar atentas às normas da LGPD para evitar infrações e penalidades. A lei se aplica a todas as empresas, independentemente do seu tamanho, e exige a adoção de medidas de segurança para proteger os dados pessoais de seus clientes e usuários. É fundamental que as empresas se adequem às normas da lei para evitar multas e prejuízos à sua imagem e reputação no mercado.

O fato de uma empresa de pequeno porte ter sido alvo da primeira sanção em dinheiro da ANPD acendeu um alerta: o órgão regulador está atento aos agentes de pequeno porte.