Mulheres vítimas de violência não podem ser estigmatizadas

Tayana Dantas*

As estatísticas nos entristecem e nos envergonham. No Espírito Santo aconteceram 92 crimes violentos contra mulheres em 2018. Levantamento feito recentemente pelo Ministério Público Estadual mostra que 30,5% das mortes violentas de mulheres foram registradas dentro de casa ou no trabalho no ano passado.

Um passo importante para acabar com o ciclo de violência é romper com o silêncio. É preciso denunciar os casos de agressão. Incentivar que mulheres rompam esse silêncio é salvar vidas.

A Lei Maria da Penha, que completa 13 anos agora em 2019, representa um importante avanço na defesa das mulheres vítimas de violência. O que eu defendo é um passo à frente nessa legislação. Como forma de preservar a mulher e talvez até incentivá-la a denunciar os casos de violência, seria importante que o nome da vítima não aparecesse nos registros processuais que tratam de casos dessa natureza.

O que proponho para reflexão de nossos legisladores é o sigilo da vítima como forma de preservá-la, como forma de evitar exposições constrangedoras em ambientes diversos, em especial no ambiente de trabalho. Não podemos estigmatizar a vítima. É preciso dar à mulher a liberdade de ser ou não identificada.

Até porque um crime de violência contra mulher , quando denunciado, não torna apenas o agressor culpado. A verdade é que sempre há um pouquinho de culpa atribuída a vítima. Comentários do tipo “ela apanhou porque gosta”, “ela provoca” ou “ela age como uma louca” são preconceituosos, mas ainda muito presentes. A mulher que denuncia muitas vezes é julgada até mesmo dentro da sua família.

Essa liberdade de decidir se quer ou não a exposição de seu nome, de sua história, de sua dor, pode fazer aumentar o número de denúncias, como citei acima, porque pode ser um fator encorajador. Muitas vezes, o silêncio em uma relação abusiva não é rompido por conta de uma série de dependências, sendo uma delas a dependência financeira. Libertar essa mulher de uma exposição excessiva pode facilitar a abertura de novas portas, sem o julgamento inquisidor muitas vezes presente no nosso dia a dia.