Livro bilíngue reúne o melhor do Espírito Santo

Vista do Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha. Local concentra sítio histórico e religioso Crédito: Fernando Madeira

*Antonio de Pádua Gurgel

Vasco Fernandes Coutinho recebeu a undécima capitania hereditária, que lhe fora doada pela Coroa portuguesa em reconhecimento pelos serviços que ele prestou na Índia e na China. Em 1534,, que lhe fora doada pela Coroa portuguesa em reconhecimento pelos serviços que ele prestou na Índia e na China.

Vasco sonhava encontrar em sua Capitania minas de ouro à flor da terra, tendo incluído um minerador em sua tripulação. Por isso, não hesitou em vender todos os seus bens para comprar a caravela Glória, ferramentas e outros objetos necessários a sua missão, que começou em 1535.

Mas não desistiu quando viu que a empreitada seria muito mais difícil do que ele imaginara inicialmente.

Além de não encontrar as minas de ouro com que sonhara, precisou inicialmente enfrentar os ataques dos índios, que não aceitaram a invasão de suas terras pelo colonizador.

Havia também os ataques de piratas e a presença de alguns inimigos, inclusive alguns deles entre os próprios “parceiros” que trouxe de Portugal, nem todos considerados pessoas de bem.

Outros inimigos de Vasco o acusavam de “beber fumo”, por ele ter adotado o costume indígena de mascar tabaco e em seguida ingerir o líquido que era produzido com a mastigação. Ao fazer isso durante uma missa, certa vez o Capitão-Mor foi expulso da igreja pelo bispo de Salvador.

Estátua de Vasco Fernandes Coutinho no Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, na Prainha Crédito: Manoel Goes

Na verdade, esse prelado não simpatizava muito com Vasco, que era fã ardoroso de companhias femininas e apreciador de aguardente. Essa antipatia do bispo contribuiu para que fossem criados “relatos” depois usados para traçar um perfil desfavorável do primeiro donatário.

Vasco fez tudo que pôde para desenvolver o Espírito Santo, mesmo enfrentando muitas dificuldades e, em 1545, a Capitania já tinha inúmeras fazendas produtivas e cinco engenhos de açúcar. O donatário empreendeu várias viagens a Lisboa em busca de recursos para financiar o desenvolvimento capixaba e, de qualquer forma, deixou sua marca na História deste Estado, hoje um dos mais progressistas da Federação.

O livro Espírito Santo, que será lançado no próxima segunda-feira, 20 de maio, não pretende se aprofundar em minúcias. Seu objetivo é fornecer informações sobre a história, a cultura, as atrações turísticas e a economia de nosso Estado.

Fala sobre a decisão de transferir a sede da Capitania para a Ilha de Santo Antonio, depois denominada Vila Nossa Senhora da Vitória, as primeiras atividades econômicas (plantio de milho, mandioca e cana de açúcar), o início do cultivo do café, as atividades portuárias desde os primórdios da colonização e a contribuição dos religiosos.

italianos, alemães, pomeranos, austríacos, libaneses, poloneses, holandeses, suíços, espanhóis). A publicação acentua que o povo capixaba é a mescla de índios, portugueses, africanos e imigrantes de vários países (, alemães, pomeranos, austríacos, libaneses, poloneses, holandeses, suíços, espanhóis).

Descreve o processo de fabricação da panela de barro e os principais pratos da culinária local, com destaque para a moqueca de peixe, a torta capixaba e outros.

Entre as festas populares, contempla o carnaval, a Festa da Penha, a procissão de São Pedro, a Festa do Mastro e a Festa de São Benedito. Também há espaço para o congo, o jongo, o ticumbi, alardo, folia de reis, bate-flechas, caxambu, boi-pintadinho, pastorinhas e capoeira.

Editado em português e inglês, tem capa dura, sobrecapa e miolo em papel couché. É amplamente ilustrado com belíssimas fotografias, servindo não apenas como fonte de pesquisa, mas também como ferramenta para divulgar o Espírito Santo.

O jornalista Bartolomeu Boeno de Freitas escreveu o texto inicial, que depois foi revisto, enriquecido e ampliado por nós. Deve ser registrada a dedicação do jornalista Hesio Pessali e do designer gráfico Geraldo Netto para a finalização do trabalho, assim como a do tradutor Miguel Pessali, que atualizou o competente trabalho de Alex Breder.

Este é um presente que todos nós oferecemos a nosso Estado, na semana em que se comemora o 484º aniversário do início de sua colonização.

* O autor é jornalista e atua no mercado editorial capixaba