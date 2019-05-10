Limite da liberdade de expressão deve ser o respeito às minorias

Apresentador e humorista Danilo Gentili Crédito: Divulgação

Ao longo das últimas semanas, a condenação de Danilo Gentili estimulou o debate acerca da liberdade de expressão, levantando o questionamento sobre os limites da livre circulação de ideias. Dentro disso, surge uma questão essencial para o processo democrático: até que ponto o Estado pode e deve impor limitações à manifestação de pensamento dos cidadãos.

Em uma primeira abordagem, precisamos refletir acerca dos impactos causados pela liberdade incondicional de expressão, defendida, por muitos, como direito fundamental. A tese da livre manifestação de opinião como inviolável surge da visão de que a contraposição entre ideias tidas como “boas” e pensamentos ofensivos é suficiente para, por si só, gerar o equilíbrio das opiniões no âmbito público.

Essa compreensão utiliza o pressuposto de que todas as ideias apresentam, potencialmente, a mesma abrangência e adesão nos espaços comunitários. No entanto, podemos observar que tal condição não ocorre integralmente na prática. Basta um breve olhar às relações sociais para nos depararmos com a desmoralização de grupos específicos, com diferentes níveis de visibilidade social e com a inferiorização das minorias políticas.

Além disso, a desigualdade de produção e circulação de determinadas informações, em detrimento de outras, faz com que opiniões específicas apresentem maior alcance social. Isso indica que o “mercado de ideias” não é tão igualitário quanto se poderia presumir, priorizando alguns conteúdos e rejeitando outros.

A Constituição Federal assegura os princípios de uma sociedade democrática, valorizando o respeito e a proteção jurídica das causas minoritárias. Ao ressaltar, dessa forma, que a violência contra as minorias é precedida por um discurso desumanizador e ofensivo, que gera desigualdade de participação na democracia, torna-se evidente que certas manifestações de opinião acarretam danos, não apenas à dignidade pessoal, mas, também, às demandas públicas de grupos minoritários.