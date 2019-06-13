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Artigo de Opinião

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Lei Neymar da Penha: o machismo reverso não pode vingar na sociedade

Não cabe a propositura de mais um projeto de lei que contribua para o machismo estrutural da nossa sociedade

Publicado em 13 de Junho de 2019 às 17:44

Publicado em 

13 jun 2019 às 17:44
Machismo às avessas
Renata Bravo*
No calor da polêmica envolvendo o caso da modelo e estudante Najila, que acusa o jogador de futebol Neymar de crime de estupro, o deputado federal Carlos Jordy (PSL/RJ) protocolou o Projeto de Lei nº 3.369/2019 no último dia 6 buscando agravar a pena do crime de denunciação caluniosa quando a falsa imputação se tratar de crimes contra a dignidade sexual.
> Violência contra a mulher: só uma em cada 10 procura delegacia
O PL vem sendo nomeado como “Lei Neymar da Penha”, o que, além de um cinismo tamanho, é uma afronta à luta histórica de Maria da Penha e das mulheres brasileiras para viverem vidas livres de violência.
Para justificar a propositura do PL, o deputado afirmou que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao valor da palavra da vítima em casos de estupro permite “que mulheres esculpidas de má-fé, imputem a prática de falsas condutas criminosas a outrem” e que “as consequências para a vítima do crime de denunciação caluniosa são de inúmeras ordens”.
Em tempos da obrigação de dizer o óbvio frente a tantas fake news, vem sendo cada vez mais disputado o nome que se dá às problemáticas para transmitir aquilo que se quer passar como verdadeiro. Lembremos aqui de Michel Foucault e de suas análises sobre discurso, verdade e poder, para refletirmos que o discurso é o poder do qual aquele que o emana quer se apoderar. Essa lei, então, não seria uma forma de homens se apoderarem da luta de mulheres e subverte-la para continuarem exercendo sem nenhuma contestação suas relações de poder?
É hora de levarmos a sério os problemas enfrentados todos os dias por minorias políticas, de desconsiderarmos ser aceitável falar em “machismo reverso”. Política e vida devem ser levadas a sério. Em uma suspeita de estupro, não há espaço para piadas, para execração imediata da palavra da suposta vítima ou para defesa irrestrita do suposto agressor.
> ES tem o maior índice de feminicídio em quatro anos
Não cabe, diante dos crescentes índices de violências sofridas por mulheres em nosso país, a propositura de mais um projeto de lei que contribua para o machismo estrutural da nossa sociedade.
*O autor é mestre em Direitos e Garantias Fundamentais e assessora jurídica

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