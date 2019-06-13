Lei Neymar da Penha: o machismo reverso não pode vingar na sociedade

Em tempos da obrigação de dizer o óbvio frente a tantas fake news, vem sendo cada vez mais disputado o nome que se dá às problemáticas para transmitir aquilo que se quer passar como verdadeiro. Lembremos aqui de Michel Foucault e de suas análises sobre discurso, verdade e poder, para refletirmos que o discurso é o poder do qual aquele que o emana quer se apoderar. Essa lei, então, não seria uma forma de homens se apoderarem da luta de mulheres e subverte-la para continuarem exercendo sem nenhuma contestação suas relações de poder?