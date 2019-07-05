Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Lei ajuda pequenas empresas a terem acesso a crédito para investir

Artigo de Opinião

Economia

Lei ajuda pequenas empresas a terem acesso a crédito para investir

É essencial entender o funcionamento e restrições da lei, para que a pessoa física que queira constituir uma ESC não incorra em nenhum dos crimes previstos

Públicado em 

05 jul 2019 às 17:29
Mercado de crédito
Paulo Cesar Caetano*
Criada com o propósito de fomentar o crédito para microempreendedores individuais, microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs), a Empresa Simples de Crédito (ESC) foi inserida em nosso ordenamento jurídico por meio da Lei Complementar nº 167/2019.
> Entenda como vai funcionar a Empresa Simples de Crédito
Com atuação restrita ao município de sua sede ou em municípios limítrofes, objetivando suprir a demanda de crédito, a nova lei permite que pessoas físicas possam criar empresas em suas cidades e realizar operações de empréstimos, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, para micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais da própria cidade ou de cidades circunvizinhas.
> Bolsonaro sanciona lei de criação da Empresa Simples de Crédito
A ESC pode ser criada na forma de sociedade limitada, empresa individual ou Eireli, sendo composta somente por pessoa física. O nome empresarial da ESC deverá conter obrigatoriamente a expressão “Empresa Simples de Crédito”, e não poderá constar dele ou de qualquer texto de divulgação de suas atividades, a expressão “banco” ou outra expressão identificadora de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central.
Assim, a ESC não será classificada como instituição financeira e qualquer captação de recursos será considerada crime contra o sistema financeiro nacional. Entretanto, a validade de suas operações está condicionada ao registro de cada uma em entidades registradoras autorizada pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Ademais, para fins estatísticos e de controle de risco de crédito, o BC terá acesso às informações oriundas desses registros.
Ressalta-se ainda que os recursos envolvidos só poderão ser movimentados mediante débito e crédito em contas de titularidades da ESC e de sua contraparte, sendo que não poderá realizar operações cujo valor total supere o do capital integralizado. Poderá cobrar somente juros remuneratórios, os que não se submetem aos limites da Lei de Usura e do art. 591 CC, estando, entretanto, proibida de cobrar encargos ou tarifas.
Embora não haja limites de juros, deve-se ter a atenção ao desvirtuamento da ESC para camuflar a atividade de agiotagem, pois não se permitirá que as taxas estejam em patamares abusivos, principalmente comparados aos praticados por instituições financeiras. A receita bruta anual da ESC está limitada a 4,8 milhões, calculada em função da remuneração auferida com a cobrança de juros.
Por fim, é essencial entender o funcionamento e restrições impostas pela lei, para que a pessoa física que queira constituir uma ESC não incorra em nenhum dos crimes previstos na lei. Por outro lado, a criação da ESC representa significativo avanço, visto que promove incremento de fornecedores no mercado de crédito brasileiro.
*O autor é advogado especialista em Direito Tributário, Empresarial e Planejamento Fiscal

Tópicos Relacionados

Economia empresas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados