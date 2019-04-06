Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Investimentos devem levar em conta as desigualdades regionais do ES

Artigo de Opinião

Desenvolvimento

Investimentos devem levar em conta as desigualdades regionais do ES

Características de cada região, se não forem bem geridas, podem acabar penalizando a população

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 01:43

Publicado em 

06 abr 2019 às 01:43
Renato Casagrande durante discurso de posse na Assembleia Legislativa
Paulo Menegueli*
Um dos maiores desafios para qualquer gestor é, a partir de um olhar realista sobre os temas sob seu domínio, identificar oportunidades de melhoria e promover as potencialidades que cada um apresenta. Na gestão pública, isso não é diferente. As regiões sob sua responsabilidade apresentam características únicas que, se não forem observadas e geridas, podem levar a uma desigualdade que penaliza a população e limita o desenvolvimento local.
Foi esse olhar do governador Renato Casagrande que gerou o alerta sobre o risco das desigualdades regionais para o desenvolvimento do Espírito Santo. Imbuído da responsabilidade de promover o crescimento regional sustentável e equilibrado entre todas as dez microrregiões do Estado, liderou a criação do Plano de Desenvolvimento Regional do Espírito Santo, que será lançado na próxima quarta-feira, em Cachoeiro de Itapemirim.
O Plano será gerido pelas Secretarias de Desenvolvimento (Sedes) e de Economia e Planejamento (SEP), com o importante apoio do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), que concebeu a metodologia desse relevante trabalho, que tem data para começar e não deve ter prazo para acabar. Como uma política pública voltada para prover o desenvolvimento local e o bem-estar da sociedade, deve ser vista como política de Estado, independentemente do governo e do governante que a instituiu. Muitas iniciativas são descontinuadas porque são percebidas como políticas de governo, que dependem da alternância de poder. Esse é um equívoco que não podemos permitir quando se trata de projetos de extrema importância para o Estado.
O que solicitamos à população é senso de propriedade – que se sinta não só destino do programa como também seu partícipe. E como proprietária, reivindique resultados e, principalmente, continuidade. Ao se perceber como público interessado, origem e fim dos esforços governamentais, a sociedade pode – e deve – lutar para a permanência de ações prioritárias. O Plano de Desenvolvimento Regional lançado em breve, cujo conteúdo será levado a todas as demais regiões, é uma dessas ações.
*O autor é subsecretário estadual de Desenvolvimento e coordenador executivo do Plano de Desenvolvimento Regional do Espírito Santo

Tópicos Relacionados

oportunidades Renato Casagrande
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados