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Artigo de Opinião

Tendência

Investimentos de impacto ajudam a resolver problemas sociais do país

Um ponto importante que diferencia esses investimentos dos demais é o fato de eles não gerarem custos sociais

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 18:41

Publicado em 

19 jun 2019 às 18:41
Investimento de impacto
Arildo Hungarato*
Atualmente muito se fala sobre investimentos de impactos. Mas o que é isso mesmo? Quais são os seus benefícios? O que os diferenciam dos demais negócios?
> Montar pequeno negócio é recomeço de vida profissional para desempregados
Os investimentos de impactos são aqueles que visam a resolver problemas sociais e ambientais, além de gerar lucro. Negócios de impactos contribuem fortemente para a superação dos problemas do mundo atual, em especial, por meio de ações empreendedoras e inovadoras.
> Novo ciclo de desenvolvimento do ES passa pela inovação
Mas como assim? Vamos à contextualização. Se uma pasteleira de uma comunidade, que vende seus produtos na rua, consegue uma fonte de financiamento a juros baixos e desenvolve a sua atividade, ocorrerá uma mudança socioeconômica positiva na sua vida, família e pessoas da comunidade que trabalharão no projeto.
Um ponto importante que diferencia os investimentos de impacto dos demais, que também são importantes e não devem ser desprezados, é o fato de que esses investimentos não geram custos sociais, como ocorre via atração de investimentos externos à cidade/região.
Assim, os investimentos de impactos não geram um aumento populacional local, por consequência, não demandam melhorias e ampliações na infraestrutura pública, novas vagas em escolas, hospitais, aumento da demanda por serviços públicos e outros, e ainda, proporcionam vida digna às pessoas carentes, que, em geral, trabalham na informalidade e não têm acesso a linhas de microcréditos.
As mesmas condições se aplicam para outras atividades, tais como coleta e reciclagem de lixo na área ambiental, além de inúmeros outros exemplos de micro empreendedorismo.
Dessa forma, os investimentos de impactos, assim como a expansão do microcrédito, são extremamente importantes e promissores, pois trazem benefícios para a sociedade como um todo e contribuem para o desenvolvimento socioeconômico. Portanto, o governo, agentes financeiros e empresários devem avaliar e planejar projetos que estimulem tais investimentos. Vamos refletir sobre esta opção de empreendedorismo?
*O autor é mestre em Contabilidade
 

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