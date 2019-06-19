Investimentos de impacto ajudam a resolver problemas sociais do país

Arildo Hungarato*

Atualmente muito se fala sobre investimentos de impactos. Mas o que é isso mesmo? Quais são os seus benefícios? O que os diferenciam dos demais negócios?

Os investimentos de impactos são aqueles que visam a resolver problemas sociais e ambientais, além de gerar lucro. Negócios de impactos contribuem fortemente para a superação dos problemas do mundo atual, em especial, por meio de ações empreendedoras e inovadoras.

Mas como assim? Vamos à contextualização. Se uma pasteleira de uma comunidade, que vende seus produtos na rua, consegue uma fonte de financiamento a juros baixos e desenvolve a sua atividade, ocorrerá uma mudança socioeconômica positiva na sua vida, família e pessoas da comunidade que trabalharão no projeto.

Um ponto importante que diferencia os investimentos de impacto dos demais, que também são importantes e não devem ser desprezados, é o fato de que esses investimentos não geram custos sociais, como ocorre via atração de investimentos externos à cidade/região.

Assim, os investimentos de impactos não geram um aumento populacional local, por consequência, não demandam melhorias e ampliações na infraestrutura pública, novas vagas em escolas, hospitais, aumento da demanda por serviços públicos e outros, e ainda, proporcionam vida digna às pessoas carentes, que, em geral, trabalham na informalidade e não têm acesso a linhas de microcréditos.

As mesmas condições se aplicam para outras atividades, tais como coleta e reciclagem de lixo na área ambiental, além de inúmeros outros exemplos de micro empreendedorismo.

Dessa forma, os investimentos de impactos, assim como a expansão do microcrédito, são extremamente importantes e promissores, pois trazem benefícios para a sociedade como um todo e contribuem para o desenvolvimento socioeconômico. Portanto, o governo, agentes financeiros e empresários devem avaliar e planejar projetos que estimulem tais investimentos. Vamos refletir sobre esta opção de empreendedorismo?

*O autor é mestre em Contabilidade