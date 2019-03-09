Indústrias estão cada vez mais adaptadas ao mundo sustentável

Cristhine Samorini*

O mundo caminha para soluções digitais, mas o papel continua relevante no dia a dia das pessoas. “Pense duas vezes antes de imprimir”, alertam os rodapés dos e-mails, ainda reproduzindo um conceito antigo e equivocado acerca da origem e da destinação do papel. A indústria gráfica se tornou cada vez mais eficiente e sustentável.

Dados da TwoSides, organização global que promove o uso responsável do papel, mostram que mais de 60% da produção nacional é reciclada. Feito com matéria-prima 100% renovável, o papel é biodegradável e não gera dano ao meio ambiente em nenhuma etapa do processo produtivo.

Diariamente, são plantados 500 hectares no país - o equivalente a 500 campos de futebol - para a produção de papel. O cultivo do eucalipto consome cinco vezes menos água do que outras culturas, como o milho, e toda a água utilizada nas indústrias é devolvida à natureza.

No campo econômico, a indústria de papel, papelão, editorial e gráfica gera mais de 180 mil empregos, distribuídos em quase 20 mil empresas pelo Brasil. No Espírito Santo, o setor começou a dar sinais de recuperação em 2018 e renovou o otimismo dos industriais.

Após três anos com fechamento de vagas, voltamos a gerar postos de trabalho, segundo o Caged. Entre janeiro e dezembro, houve saldo positivo na criação de empregos, um resultado ainda tímido, mas que representou a primeira alta desde 2014.

Sabemos que o setor ainda precisa de tempo para estabelecer um novo ciclo de crescimento e oportunidades para os capixabas. É necessário desenvolver material gráfico que consiga maior aderência ao produto final do cliente. Há um grande desafio trazido pela indústria 4.0 e pela concorrência do mercado globalizado que só será superado com inovação e tecnologia.

Pensando nisso, a indústria capixaba tem buscado soluções que ampliem sua competitividade e tenho plena certeza de que o setor gráfico será parte dessa transformação. Imprima sem culpa. Você estará gerando mais desenvolvimento e empregos para todos os capixabas.