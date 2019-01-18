Hospital São Lucas é estratégico para a saúde no ES

Fernando Mallet Soares Paragó*

Referência no Espírito Santo, o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, popularmente conhecido como Hospital São Lucas, exerce um papel estratégico no atendimento de pacientes vítimas de trauma. Os números confirmam o grau de importância. Em 2018, a unidade realizou 6.131 cirurgias e 21.148 consultas ambulatoriais. No Pronto-Socorro, foram 46.003 atendimentos.

Trata-se de um trabalho promovido pelo conhecimento e pela dedicação dos 1.800 colaboradores e profissionais capixabas, diretos e indiretos, conduzidos por uma gestão que prioriza a sustentabilidade, a qualidade e a humanização da assistência, em benefício dos pacientes.

Para além das dificuldades pontuais, inerentes à evolução do serviço público de saúde, há também resultados que confirmam inúmeros avanços.

O Hospital São Lucas possui a certificação Acreditado, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma das mais respeitadas entidades não governamentais e sem fins lucrativos que avalia a qualidade dos serviços de saúde no país.

Também foi o primeiro do ES a receber o selo Materiality Disclosures, reconhecimento internacional da Global Reporting Initiative, que estimula instituições a adotarem práticas no âmbito da sustentabilidade em todas as ações internas.

Esses reconhecimentos são diariamente perceptíveis por quem vive a rotina interna do hospital. Várias ações resultaram na redução e no uso racional de energia elétrica e consumo de água (duas das principais despesas da unidade).

O atendimento - trabalho de maior relevância - é realizado por meio de procedimentos que visam garantir uma assistência segura: desde quando o paciente dá entrada na unidade até o momento em que recebe alta.

E há um sentimento de orgulho que prevalece em quem atua no hospital: todas as pessoas encaminhadas ou que buscam socorro na unidade, são atendidas. Todas.

Em dezembro de 2018, a Pró-Saúde, entidade com 50 anos de experiência hospitalar, completou três anos de gestão diante de um histórico concreto de conquistas para a população usuária do SUS (Sistema Único de Saúde), no Espírito Santo. Uma gestão que tem cumprido com rigorosos (e necessários) processos de acompanhamento e fiscalização.

Um modelo de gestão que, no Brasil, ainda é recente (completou 20 anos em 2018), mas que tem levado evolução, agilidade e eficiência a um serviço extremamente importante para os cidadãos. É claro que esse processo requer permanente análise e aprimoramento. Mas ignorar essas conquistas não contribui para um debate sério e necessário.