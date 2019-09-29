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Fabio Botacin

Artigo de Opinião

Digital

Hora é de transformação para quem noticia as mudanças

O acesso digital, a mobilidade para acessar a informação, a análise precisa aliada à agilidade são marcas da nova estrada de A Gazeta
Fabio Botacin

Públicado em 

29 set 2019 às 19:56
Computador Crédito: Divulgação
O último século marca o desenvolvimento das mais intensas transformações na vida humana, vindas, principalmente, pela industrialização, influência da ciência, e uso intenso de dispositivos eletrônicos. O jornal A Gazeta, com seus 91 anos completos recentemente, noticiou quase a totalidade dessas transformações em páginas impressas ao longo de aproximadamente 33.256 dias, assim como também fez uso delas também.
Seja ao inserir cores nas suas edições, seja na criação do site - que leva seu nome - quando nem mesmo essa palavra era comum, em 1996. A Rádio CBN Vitória acompanha a mesma estrada a partir desta época.
Agora, a hora é de transformação para quem noticia as mudanças. O acesso digital, a mobilidade para acessar a informação, a análise precisa aliada à agilidade são marcas da nova estrada de A Gazeta. Cabe lembrar que o desbravador não se lança à sorte sem métodos ou referências. Para este momento, o leitor continuará com os alicerces construídos há nove décadas: um jornalismo independente, ligado diretamente aos interesses da população do Espírito Santo, com relevância e propósito de desenvolver o Estado.
São guias-mestras que não se negociam, mas se refletem em conteúdo que, agora, está ao toque dos dedos: áudios, textos e também vídeos. Aqui cabe ressaltar que não basta oferecer o melhor conteúdo no menor tempo, cabe trazer contextualização do que se registra. Interpretar o nosso tempo é fundamental para eliminar ruídos e só se alcança tal conteúdo com independência. A missão é levar o melhor conteúdo onde os capixabas estiverem. Vamos lá!
Se A Gazeta começou como um impresso para anunciar terrenos em Camburi e hoje pode ser acessada de qualquer lugar em que a internet esteja, a transformação segue. Não vai parar porque, afinal de contas, o mundo não para!
*O autor é âncora da rádio CBN Vitória

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