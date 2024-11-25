Funcionários satisfeitos são os que mais ajudam empresas a crescerem

No mercado de trabalho atual, que está cada vez mais concorrido, garantir a satisfação dos funcionários é essencial para o sucesso das empresas. Como CEO de uma administradora de cartões-benefício, vejo que os programas de benefícios precisam, de fato, contribuir para uma experiência positiva dos colaboradores. Quando uma empresa escolhe oferecer essas vantagens, ela está investindo no bem-estar dos seus trabalhadores e oferecendo algo a mais além do salário, o que pode fazer toda a diferença na decisão de ficar na empresa.

Os primeiros cartões-benefício surgiram no Brasil em 1989, mas o setor vem evoluindo tão rapidamente que é preciso ficar de olho a todo momento nas novidades. Hoje, o colaborador está no centro da estratégia organizacional, com foco na sua experiência, bem-estar e motivação, o que chamamos de RH 5.0. E é aí que os cartões flexíveis entram, permitindo a escolha dos benefícios que mais se adequam a sua realidade, aumentando a autonomia e a satisfação.

Trabalhadores satisfeitos são os que mais ajudam no crescimento das empresas Crédito: Shutterstock

Com opções que vão desde alimentação e transporte até saúde e educação, o funcionário passa a ter mais controle sobre suas necessidades fora do trabalho, o que pode impactar diretamente sua motivação e produtividade. Para se ter uma ideia, um estudo recente mostrou que 72% dos entrevistados de todo o Brasil disseram que o auxílio recebido melhora sua satisfação no trabalho.

Além disso, a diversidade de serviços, a ampla rede de estabelecimentos credenciados e a praticidade são pontos-chave. E esse último é essencial: permitir que o colaborador consiga gerenciar seu saldo com facilidade ou ter suporte quando precisar reduz obstáculos e o deixa mais focado no que importa: seu desempenho.

Enxergo também que é fundamental que as empresas comuniquem de maneira clara os benefícios oferecidos, para que todos entendam seu valor e saibam como aproveitá-los da melhor forma possível.