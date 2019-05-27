Família Bolsonaro só sabe criar crises e prejudicar governabilidade

Gutman Uchôa de Mendonça*

Algo complicado e grave acontece na história política nacional, que precisa ser melhor definido, pelo menos para que o eleitor, que em outubro de 2018 escolheu um novo presidente da República , fique sabendo que votou em um candidato e não em quatro, como está parecendo, onde três filhos do presidente dão palpites abertos nas decisões do governo. Eles - um senador, um deputado e outro vereador - criam atritos entre o pai, o vice e o Congresso

Foi quando a sociedade brasileira imaginava não ter um líder que pudesse surgir na história política nacional para pôr fim ao chamado lulopetismo, que quase destruiu a nação ao longo de mais de 13 anos, que apareceu o deputado federal Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército, como candidato à Presidência e prometendo varrer o que estava ruim na política.

Na época, o Brasil vivia o ápice de sua impressionante roubalheira, conhecida por meio da Operação Lava Jato, e que levou à prisão dois ex-presidentes, além da destituição de um, no caso Dilma Rousseff.

Quem elegeu o novo presidente, ao que me parece, foi a força renovadora do eleitorado brasileiro, que mudou o chefe da nação e também praticamente metade do Congresso Nacional. Agora, no entanto, o eleito não se entende nem com seus filhos e, “soprado” por um tal de “guru” que mora nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho, bota e tira ministro sem uma avaliação séria de seus currículos.

Nenhum presidente da República, governador de Estado ou prefeito precisa ser sábio, basta ter equilíbrio para administrar, escolhendo auxiliares que, pressupõe-se, sejam mais inteligentes do que os administradores eleitos.

Quem elegeu o sr. Jair Messias Bolsonaro não foi seus filhos, mas a sociedade brasileira, a maioria que estava enojada das bandalheiras que tanto envergonhavam a nação. Parece que está faltando alguém de bom senso, bom equilíbrio emocional, pés no chão, e que tenha coragem de dizer para elas: “Gente, estamos dirigindo a nação e não uma rinha de galos, ou coisa pior!”.

*O autor é jornalista