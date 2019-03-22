Espírito Santo não pode perder o mercado canadense de vista

Rogério Ribeiro*

Como temos insistido, o desenvolvimento das exportações do setor de rochas ornamentais tem como um dos seus pilares a busca por novos mercados para evitar que pequenas variações nas economias dos principais destinos tragam grandes consequências para o setor. Entretanto, além de buscar novos destinos, é preciso se preocupar com a manutenção dos mercados já conquistados. A ideia é buscar novas possibilidades sem abrir mão do ativo comercial atual.

Nesse sentido, nos preocupa a significativa redução das exportações para o Canadá. Ainda que não se possa comparar os números de faturamento desse país com Estados Unidos e China, disparadamente os principais mercados, em 2018 o Canadá foi o 5º maior destino das rochas ornamentais brasileiras, ficando atrás apenas de EUA, China, Itália e México. Entre 2015 e 2018, a queda do faturamento das exportações para os canadenses foi de impressionantes 50,4%, sendo que de 2017 para 2018 a redução foi de 28,9%. As exportações passaram de US$ 37,5 milhões em 2015 para US$ 18,6 milhões em 2018.

Outro mercado que também apresentou forte redução nesse período foi Taiwan, com menos 50,6%, mas o volume de vendas é bem menor que para o Canadá e, além disso, as exportações para a Ilha Formosa mostraram uma recuperação de 4,9% de 2017 para 2018.

A redução ou perda do mercado para determinado destino pode se dar por dificuldades econômicas locais, entrada de novos países fornecedores ou pela substituição das rochas naturais por outros tipos de revestimentos. O último quadrimestre do ano passado encerrou com bons números para as exportações de rochas brasileiras em relação ao ano anterior, além disso, 2019 iniciou com resultados positivos, trazendo otimismo e expectativa de retomada de vendas dos produtos nacionais. Precisamos ficar atentos a oportunidades e ameaças que impactam o setor, protegendo os mercados já consolidados e desbravando novas fronteiras, tendo que compreender as particularidades de cada destino para agir com estratégia. Sendo assim, não podemos perder o Canadá!