Esperança de mudança com a nova bancada capixaba no Senado

Gutman Uchôa de Mendonça*

Dentro do processo político de renovação dos quadros partidários por que passa o Brasil, o senador Marcos Ribeiro Do Val, novo representante do Estado em Brasília, palestrou na Federação do Comércio do Estado sobre sua plataforma de governo e da necessidade de atuação mais participativa. Não foi à toa que obteve mais de 860 mil votos.

A eleição do senador foi realmente surpreendente, juntamente com a de Fabiano Contarato, resultando em mudança na metade da composição dos quadros representativos no Congresso Nacional.

Após sua breve apresentação, passou a responder perguntas que lhe foram feitas pelos presentes, expondo abertamente seu ponto de vista sobre vários assuntos, como os velhos políticos.

Com pouco mais de um mês de mandato, pedi ao novo senador capixaba que se dedicasse, com toda sua mocidade, determinação e coragem, na luta para mudar o Brasil e tentar reverter o quadro de corrupção endêmica.

O senador afirmou que sua eleição tinha como propósito participar da luta pela mudança. E a primeira foi o alijamento do senador Renan Calheiros da presidência do Senado, o que parecia um negócio impossível. Acabaram elegendo Davi Alcolumbre no seu lugar, numa dessas eleições surpreendentes.

O novo representante do Espírito Santo no Senado tem oito anos de mandato pela frente e, pelo que se comprometeu na sua fala, determinado como é, haja vista a luta que empreendeu para rejeitar a candidatura de Renan Calheiros, vai ter um grande trabalho pela frente.

A política brasileira, que já vinha muito mal, há décadas, piorou muito mais com a presença do PT, transformando o Brasil neste formidável mar de lama que vinha desde Getúlio Vargas.

Reside uma forte esperança de mudança do Brasil. É preciso que nossos representantes no Congresso Nacional saibam que o Brasil precisa ser passado a limpo.