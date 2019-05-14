Esgoto e saneamento estão cada vez mais acessíveis aos capixabas

Paulo Ruy Valim Carnelli*

Em janeiro de 2003, quando assumiu pela primeira vez, o governador Paulo Hartung determinou que seus secretários e demais dirigentes promovessem uma forte reestruturação em todas as áreas do governo do Estado, que atravessavam tempos difíceis. Isso foi feito de uma forma geral com bons resultados e reconhecimento. Particularmente na Cesan os resultados foram muito expressivos. A empresa vinha de sete anos de sucessivos prejuízos em seu balanço, entre 1996 e 2002. E, por consequência, vivia dificuldades na prestação de serviços, com falta de água em muitos locais.

As metas traçadas pelo governo para a Cesan foram ambiciosas. Chegar em 2008 com 100% de abastecimento de água e alcançar, até 2025, a universalização do tratamento de esgotos. Para perseguir essas metas, a empresa desenvolveu um Plano Estratégico que passou a ser metodicamente perseguido por sua direção e empregados.

A diretoria que assumiu à época deu grande ênfase, no primeiro momento, aos necessários ajustes nas contas, mas fez isso envolvendo e promovendo o tempo todo a participação dos empregados. De maneira que a busca por resultados não se tornasse uma meta do governo, mas da Empresa como um todo, com foco nos clientes.

Dias atrás, o balanço da Cesan de 2018 foi publicado mais uma vez com excelentes números, completando 16 anos de sucessivos resultados positivos e o que é mais importante, reinvestindo sempre os lucros para continuar prestando serviços com qualidade.

busca da universalização. Na coleta e tratamento de esgotos, os avanços são muito significativos, saindo de 20% de cobertura em 2002 para 65% em 2016, crescimento sem paralelo no país e com obras e projetos em andamento na

Ter participado dessa verdadeira “reviravolta”, como classificou o Banco Mundial em documento síntese de uma análise que foi feita entre mais de 150 empresas pelo mundo e que concluiu ser a Cesan um dos seis melhores “cases” de reestruturação, foi muito gratificante.

Parabéns a todos, conselheiros, diretores, gestores e todos os trabalhadores que participaram desse belo trabalho e aos capixabas, que tem na Cesan uma empresa exemplo para o nosso país.