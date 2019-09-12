Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • ES precisará de três anos para retomar o nível de emprego pré-crise

Artigo de Opinião

Economia

ES precisará de três anos para retomar o nível de emprego pré-crise

Simplificação tributária e desoneração da folha de pagamentos são medidas desejadas para a recuperação dos empregos formais

Públicado em 

11 set 2019 às 23:10
Mercado de trabalho do ES: criação de empregos
Eduardo Araujo*
O mercado de trabalho formal do Espírito Santo acumula um saldo positivo de 19 mil novas vagas nos últimos 12 meses. O ritmo de crescimento no ano é superior à média nacional, apesar do resultado ruim do mês de julho, na última pesquisa do Ministério da Economia.
> Match do emprego: tecnologia conecta vagas a profissionais
O que preocupa é que a velocidade de criação de novas vagas tem sido insuficiente para atender as demandas sociais. Até agora, só conseguimos gerar 1/3 das vagas destruídas durante a crise. Há necessidade de se criar 60 mil novas vagas para retomar os empregos formais do pré-crise.
> "Sessentões" invadem o mercado de trabalho no Espírito Santo
Significa dizer que, no ritmo atual, será preciso mais três anos para voltarmos ao nível de “pleno-emprego” no Espírito Santo. É um quadro preocupante, se levarmos em conta os riscos de uma nova estagnação da economia mundial.
> Educação e saúde puxam criação de emprego formal
O que se observa é que, enquanto não surgem vagas de carteira assinada, muitos capixabas recorrem ao mercado informal. A quantidade de empregados sem carteira assinada e de trabalhadores por conta própria (como autônomos e ambulantes) já cresceu quase 25% nos últimos 5 anos.
O baixo nível de reajuste de salários é outro problema. A inflação já acumula alta de 30%, desde 2015, enquanto a remuneração média de trabalhadores da iniciativa privada só subiu 9% no mesmo período.
As evidências são de um quadro de empobrecimento coletivo, com preços de produtos e serviços subindo acima de salários. Os trabalhadores por conta própria e empregadores enfrentam situação ainda mais difícil, pois a média salarial é quase 20% menor que há 5 anos atrás.
Nota-se que cerca de 1/3 dos empregos formais perdidos até agora são aqueles ligados a negócios da indústria da construção e aos serviços imobiliários. É sinal da relevância social da atividade de construção.
> Unificar impostos é o melhor caminho da reforma tributária?
Uma agenda para destravar a execução de obras de infraestrutura e saneamento tem o potencial de promover rápidas mudanças no mercado de trabalho. Além disso, a simplificação tributária e a desoneração da folha de pagamentos são medidas desejadas para a recuperação dos empregos formais.
*O autor é economista

Tópicos Relacionados

Economia Empregos (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados