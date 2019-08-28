Decisão do STF de anular sentença de Bendine na Lava Jato foi acertada

Ao se celebrar um, o acusado passa a ter deveres junto aos órgãos acusatórios, dentre os quais o de adimplir ao que foi pactuado, para que sejam atingidas algumas das finalidades legais, quais sejam: a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas; a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa; a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa; e a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.