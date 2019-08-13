Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Criação do Fundo Soberano pode ajudar o ES a manter sua nota A

Artigo de Opinião

Economia

Criação do Fundo Soberano pode ajudar o ES a manter sua nota A

O Fundo contribui para atrair investimentos, ao impactar nas análises de risco do Estado realizadas pelas agências de rating

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 20:40

Publicado em 

13 ago 2019 às 20:40
Cofres públicos e o Fundo Soberano do ES
Bruno Dias e Marco Guilherme*
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) classifica os Estados em relação às respectivas situações fiscais por meio de uma metodologia de cálculo denominada capacidade de pagamento (Capag), na qual os entes podem obter notas que variam entre A, B, C ou D.
> Nota A do Tesouro será, de novo, exclusividade do ES
Há três indicadores que compõem a Capag: o de endividamento, que é calculado pela relação entre a dívida consolidada e a receita corrente líquida; o de poupança corrente, que é definido pela relação entre a despesa corrente e a receita corrente ajustada; e o de liquidez, calculado pela relação entre as obrigações financeiras e a disponibilidade de caixa bruta.
> Inteligência no uso do Fundo Soberano garantirá o futuro do ES
O recém-criado Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo favorece a manutenção da nota A do Estado nos próximos anos, na medida em que promove a geração de poupança intergeracional e, consequentemente, eleva a disponibilidade financeira do ente, impactando diretamente no indicador de liquidez da Capag. Adicionalmente, ao segregar recursos para a realização de investimentos, possibilita que o indicador de poupança corrente também seja alcançado. O limite máximo para obtenção da nota A é o percentual de 90% da despesa corrente sobre a receita.
No tocante ao aspecto institucional, em um cenário de incerteza econômica, cabe ressaltar que o Fundo contribui para a atração de investimentos locais, ao impactar nas análises de risco do Estado realizadas pelas agências de rating e pelas instituições credoras do ente, como o BNDES e a Caixa Econômica Federal.
Isso porque ele colabora para aprimorar os resultados fiscais do Estado, inclusive na gestão da dívida pública, com destaque o indicador de dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que estipula o limite máximo para endividamento de 200%.
Assim, nesse novo ciclo econômico, a expectativa é que o Fundo Soberano possa auxiliar o Estado na condução das contas públicas, possibilitando que a série histórica da STN, que demonstra que o único ente estadual que obteve nota A em todos os anos avaliados foi o Estado do Espírito Santo, perdure por muitos anos.
*Os autores são, respectivamente, subsecretário do Tesouro Estadual; e gerente de Política Fiscal da Sefaz/ES

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados