Consumo colaborativo é o futuro do terceiro setor

George Costta*

Uma pesquisa inédita no país e promovida pelo SPC Brasil e Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), em 2017, mostra que os brasileiros estão mais ligados e adeptos ao consumo colaborativo. Ainda de acordo com o levantamento, 79% dos consumidores relataram que a economia compartilhada torna a vida mais fácil. Outro dado curioso é que 68% dos entrevistados disseram que podem passar a adotá-la em, no máximo, dois anos.

Mas o que é consumo colaborativo? De maneira simples, é uma nova prática comercial que permite o acesso a bens e serviços sem que haja, necessariamente, a aquisição de um produto ou trocas monetárias. Termos como compartilhar, alugar, emprestar e trocar, substituem o verbo comprar. No mundo já existem várias práticas neste sentido, como o aluguel de bicicletas e ambientes de trabalho compartilhado (co-working).

Voltado para instituições do terceiro setor, a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI), em parceria inédita com a startup Bem Comum, está em fase de testes de uma plataforma on-line que permitirá aos usuários a praticar o consumo colaborativo, somando o apoio a uma causa social: o enfrentamento do câncer infantojuvenil. Um dos pontos altos é o relacionamento com instituições de outras causas, sendo possível a troca de alimentos, serviços, móveis e outras oportunidades.

Essa é uma estratégia inovadora de mobilização da entidade, que vai ao encontro da necessidade das ONGs: buscar outras alternativas de movimentar recursos, que fuja das formas tradicionais. O método está em consonância com uma sociedade cada vez mais preocupada com os aspectos socioambientais. Está além da ação “dar e receber”, é uma interação entre as partes em ter fácil acesso ao que o outro oferece.

Dando luz à pesquisa mencionada no início deste artigo, o consumo colaborativo tem um longo caminho para percorrer, e a tecnologia possui um importante papel nesse processo. O mundo está cada vez mais conectando pessoas e trazendo as suas reais necessidades, mostrando que estas estão dispostas a propor soluções, para sanar as necessidades, para o bem comum.

“O momento em que vivemos, de transição de modelos, é como uma onda, podemos surfar nela ou nos afogarmos”. A frase foi dita pela futurista Lala Deheinzelin, durante uma conferência em 2016. E você, surfará ou afogará? Entre nessa!