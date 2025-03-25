Como nova isenção do IR pode reduzir a informalidade no país

O projeto propõe também uma zona de transição entre R$ 5.000 e R$ 7.000, para evitar o chamado efeito “cliff” — aquele em que um pequeno aumento de renda gera uma tributação desproporcional. Com essa medida, o governo protege uma parcela relevante da população e busca um efeito colateral positivo: o estímulo à formalização das relações de trabalho.

Esse é, talvez, um dos pontos menos debatidos da proposta. Ao reduzir a carga sobre quem permanece na formalidade, o governo incentiva trabalhadores e empresas a optarem pela contratação via CLT, frequentemente evitada pelos custos tributários e trabalhistas. A mudança pode, assim, contribuir para reduzir a informalidade — um dos grandes desafios do mercado de trabalho brasileiro — e ampliar a base de contribuintes da Previdência Social.

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No pano de fundo, a proposta reforça a narrativa de que o governo deseja reequilibrar o sistema tributário, transferindo o peso da arrecadação para o topo da pirâmide. A agenda inclui a taxação dos super-ricos e a cobrança de impostos sobre dividendos, temas sempre controversos, mas fundamentais para um sistema fiscal mais progressivo e justo.

Do ponto de vista macroeconômico, o alívio tributário sobre as rendas mais baixas deve liberar uma fatia maior da renda para o consumo, justamente o componente da demanda que o governo mais busca estimular. O efeito esperado é um impulso, ainda que modesto, sobre o Produto Interno Bruto (PIB).

Porém, esse movimento também traz riscos: mais consumo pode significar mais pressão inflacionária no curto prazo, num momento em que o Banco Central ainda pisa no freio da política monetária através da taxa de juros Selic.

No fim das contas, a medida escancara um dilema fiscal clássico: como estimular a economia e expandir o consumo sem renunciar à arrecadação? A resposta depende da capacidade política do governo de avançar na tributação do topo da pirâmide. Sem isso, o risco é criar um benefício popular sem o devido contrapeso fiscal — um caminho conhecido que costuma terminar em novas crises.