Cabelos crespos e cacheados: uma jornada de resistência e consciência negra

Nasci na periferia da zona sul de São Paulo, carrego comigo uma história marcada por superação, resistência e a consciência do meu papel na sociedade. Crescer em um ambiente onde a maioria dos jovens negros enfrenta a ausência de referências familiares completas foi um privilégio que moldou minha visão de mundo. Filho de pais presentes, sabia que, embora esse fosse um ponto de partida raro, minha realidade não era a de todos. A consciência dessa diferença me inspirou a me tornar não apenas um profissional de sucesso, mas um símbolo de possibilidade e transformação.

Na periferia, a vida exige resiliência. A história da população negra no Brasil é marcada por desigualdades e pela falta de oportunidades, especialmente para os jovens. Apesar das dificuldades, eu tinha algo que muitos não tiveram: pai e mãe em casa, um pilar que sustentou meus primeiros passos e me deu a força necessária para sonhar mais alto.

Ainda assim, sabia que o caminho seria desafiador. Não era o melhor aluno na escola e, mesmo ao me formar em TI, sentia que algo estava faltando. Com mais de 25 anos, decidi que precisava encontrar uma carreira que não só me trouxesse sustento, mas também propósito.

Fui o primeiro da minha família a concluir o ensino superior e o primeiro a começar a empreender.

Ao ingressar no universo da beleza em 2017, após minha formação em um Instituto Profissional, encontrei mais do que uma profissão: achei um espaço para reivindicar o protagonismo negro. Tornei-me especialista em cabelos crespos e cacheados, reafirmando a identidade de tantas pessoas que historicamente foram ensinadas a rejeitar suas raízes.

Com dedicação e talento, criei o Método Prates, que vai além da técnica, conectando saúde capilar, autoimagem e ancestralidade. Meu trabalho é um ato de resistência, valorizando a beleza natural e ajudando profissionais negros a se destacarem em um mercado que nem sempre os acolhe.

Ao lado da minha esposa e sócia, Jéssica Costa Prates, fundamos um salão referência em cabelos naturais. Mais do que um espaço de beleza, é um ponto de transformação social, onde capacitei do zero dezenas de especialistas. Cada um deles é prova viva de que investir em educação e oportunidade pode quebrar ciclos de exclusão.

O sucesso do salão inspirou a criação de outro Instituto, que une técnica e empreendedorismo. É um espaço onde compartilho meu conhecimento e reforça que, assim como eu, outros podem reescrever sua história.

Cabelos Crédito: NeonShot | Shutterstock

Hoje, como empresário de sucesso, liderando empresas que faturam 7 dígitos por ano, carrego comigo a responsabilidade de ser uma referência. Minha trajetória é um lembrete de que é possível vencer mesmo contra todas as estatísticas. Mas não esqueço que minha luta é coletiva: me levanto todos os dias para abrir portas para outros jovens negros que, como eu, sonham em mudar de vida.

A minha trajetória vai além do sucesso individual. Em uma sociedade que ainda enfrenta as marcas do racismo estrutural, sou um exemplo do impacto de oportunidades e representatividade e não apenas um profissional de destaque, mas um símbolo de luta, de possibilidade e de orgulho para a comunidade negra.