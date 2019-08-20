Brasil e ES precisam de reformas para seguir caminho do crescimento

Reformas para o Brasil voltar a crescer Crédito: Marcos Santos/usp imagens

Léo de Castro*

A aprovação da reforma da Previdência pela Câmara dos Deputados foi um marco na retomada do país no caminho do desenvolvimento . Há uma relevância enorme nessa agenda de reformas tão necessária para o Brasil.

Mesmo tendo ainda que superar votações na Câmara e no Senado , a aprovação em primeira votação já foi suficiente para começar a restaurar a confiança dos investidores e visualizar um ciclo de desenvolvimento de maior duração. A movimentação pelas reformas é uma sinalização forte de compromisso fiscal do Brasil.

Em pauta há algumas urgências: a reforma tributária, que neste momento viabiliza-se com foco na simplificação, na redução da insegurança jurídica da teia tributária brasileira; a agenda de liberdade econômica também tão esperada, com ações como a Medida Provisória (MP) 881/2019, em avaliação no Congresso, e que traz simplificações importantes, além de retomar o conceito da boa-fé do empreendedor - dado que acata em várias situações a autodeclaração como forma de cumprir obrigação; e a revisão da legislação ambiental no que diz respeito aos licenciamentos, que são de longe o maior gargalo para que os investimentos se materializem no país.

No escopo da reforma tributária, o que se propõe não é reduzir a carga tributária, mas sim simplificar o processo de arrecadação, e reduzir a insegurança jurídica no ato de pagar impostos. Um ponto importante é reduzir o número de impostos, agrupá-los num único imposto. Isso é fundamental para o caso dos impostos federais especialmente.

Em paralelo a isso caminha a MP 881/2019, a MP da Liberdade Econômica, que já aprovada pela Câmara segue agora para o Senado. A medida estabelece novos parâmetros para garantir o livre mercado e tenta reverter a situação em que as atividades econômicas no Brasil devem ser exercidas somente quando permitidas pelo Estado. Sua aprovação é o início da desburocratização no país. Extremamente importante o apoio da bancada capixaba no esforço de aprovação da MP, que perde a validade se não for aprovada até o dia 27.

Ampliar acordos comerciais com outras nações, como pode acontecer em breve com a União Europeia, os Estados Unidos e o Japão, deve ser outra prioridade. Precisamos desses acordos para possibilitar às indústrias brasileiras fazer parte de cadeias globais, e saírem de suas zonas de conforto. Seguindo com essa agenda econômica, reconectamos o país numa raia de crescimento mais sustentável, e iniciamos um ciclo mais longo de crescimento.