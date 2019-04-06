Boa gestão é prática essencial para a sobrevivência dos negócios

Thales Aguiar*

No Brasil, grande parte dos negócios que impulsionam as atividades econômicas do nosso consumo interno vem diretamente do comércio varejista. Comércios de roupas, calçados, alimentos etc. estão instalados por todos os lados. Essas empresas de pequeno porte abastecem praticamente todo o território brasileiro, e é uma das principais fontes geradoras de emprego e renda.

Seu crescimento em quantidade e em importância é uma tendência irreversível na geração de renda per capita. De acordo com o IBGE, as vendas no varejo cresceram 2,3% em 2018, a maior alta nos últimos cinco anos. A principal característica prática que diferencia o comércio varejista é a ocorrência de que elas, em maioria quase absoluta, dependem de decisões de uma única pessoa, seu proprietário. Assim, todo o funcionamento reflete em uma verdadeira extensão da personalidade de um só indivíduo.

Este fato pode impedir a formação de uma cultura empresarial produtiva, já que os funcionários seguirão o padrão do proprietário. A força de mercado que direciona o varejo também tem levado as pessoas a abrirem seu próprio negócio.

Mas a falta de gestão financeira adequada pode criar sérios problemas. Ausência de informações sobre saldo de caixa, contas a pagar e receber, volumes de despesas fixas e variáveis, cálculo errado no preço de venda de mercadorias, valor do patrimônio liquido da empresa e retirada de recursos através de seus sócios são apenas alguns deles.

O território competitivo em que se encontra o mercado nos tempos atuais impõe ao comércio um ritmo forte na absorção e processamento de informações. Para obter uma pequena ampliação na sua participação de mercado, as empresa necessitam dispor de uma quantidade crescente de recursos, muitas vezes vindo de capital de terceiros.

Para minimizar as contingências e permitir um controle efetivo do ambiente, muitas empresas estão utilizando o planejamento estratégico voltado para o gerenciamento de recursos financeiros.

Para isto, fica a dica do uso de ferramentas gerenciais que apontem e orientem os recursos disponíveis a partir da criação de cenários, como balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de fluxo de caixa e indicadores de liquidez. Esses podem ser o primeiro passo para o contingenciamento do capital.

Empresários sem essas referências devem se capacitar ou contratar profissionais experientes que irão auxiliar na gestão e análises assertivas. Desse modo, podemos compreender que é preciso uma conscientização mercadológica para os atuais e futuros comerciantes. Palestras educacionais e apoio do poder público são essenciais, já que as cidades também dependem de seu comércio para um maior desenvolvimento.