BBB no Centro de Vitória: entre a boa intenção e o limite

Imagine um comerciante que, ao invés de somente reclamar da falta de segurança pública, decide agir: instala 200 câmeras pelas ruas do Centro de Vitória, forma uma rede de vigilância com outros e ainda compartilha imagens com a Guarda. Um verdadeiro “Vigilante do Centro”, sem capa, mas com cabos, DVR e espírito cívico. Até que um dia, alguém diz: “Calma lá, Sherlock, isso aí é função do Estado!”

De um lado, temos o direito à privacidade, protegido pela Constituição (art. 5º, X) e pela LGPD. Ninguém quer ter sua imagem captada enquanto compra pão, pega o ônibus ou finge que está ocupado para não falar com quem quer que seja. E mais: a segurança pública é dever do Estado, e mesmo empresas de segurança privadas não podem atuar em espaços públicos sem autorização.

Do outro lado, temos a realidade do dia a dia: comerciantes cansados de esperar o Estado decidir se vai ou não aparecer com uma viatura. Eugenio e companhia criaram uma “segurança colaborativa”, na qual a cidadania quase virou política pública. É bonito? É. É legal? Nem tanto.

O problema está no vácuo jurídico: enquanto o Estado hesita e o cidadão tenta preencher esse vazio, surgem dilemas complexos. A fronteira entre a colaboração e a usurpação de função pública é tênue. Intenções nobres não revogam o ordenamento jurídico — como diria qualquer professor de Penal 1, “dolo ou culpa, ainda há tipicidade”.

Mas convenhamos: há também um toque de ironia nisso tudo. Em tempos em que o poder público usa câmeras inteligentes para multar até pensamento em alta velocidade, um cidadão ser punido por instalar câmeras para evitar crimes soa quase como uma piada de gosto duvidoso. Por outro lado, todo esse "acervo" de filmagens nas mãos de alguém sem os compromissos legais ou prerrogativas do Estado pode ser, no mínimo, desconfortável para qualquer pessoa filmada.

A solução? O próprio Eugenio já aponta uma saída interessante: parcerias institucionais, com regramento, transparência, pilaretes autorizados e guarda compartilhada — não só das imagens, mas das responsabilidades. Ou seja, trazer o cidadão para a engrenagem do Estado, mas com crachá, senha e regimento interno.

Como olvidar da figura do "flanelinha" no Brasil? Estaciona-se o carro em lugar ermo lá vem o dito cujo: "Tô vigiando... fica tranquilo…" Uai, alguém pediu alguma coisa a ele? Por outro lado é comum que esse "contrato" tácito seja respondido com um "joia" do proprietário do carro que, diante da ausência do Estado, só lhe resta assumir um custo dobrado pela segurança de seu patrimônio - e, quem sabe, até da família.

Pedras de marquise quase atingiram pedestre no Centro de Vitória Crédito: Reprodução | Eugênio Martini

As autoridades públicas devem conclamar um amplo debate sobre o tema a fim de que todo o esforço (e dinheiro) empreendido pelo Sr. Martini, bem como por outros cidadãos com boas intenções (e projetos similares), seja acolhido por aqueles que têm como função principal as obrigações públicas.