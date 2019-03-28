Bancada capixaba deve estar unida para articular desenvolvimento

Da Vitória*

A empresa suíça Zurich Airport Latin America arrematou recentemente, em leilão realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a concessão por 30 anos do Aeroporto Eurico Aguiar Salles, em Vitória, e também o Aeroporto de Macaé (RJ). O valor total do investimento, somente para a concessão, foi de R$ 437 milhões. O contrato, que terá duração de 30 anos, ainda prevê que sejam aplicados, já dentro dos próximos cinco anos, R$ 302 milhões em melhorias na estrutura dos aeroportos.

Por si só, o fato de garantir os investimentos na melhoria da estrutura aeroportuária - que era num passado próximo um grande obstáculo para o desenvolvimento do Espírito Santo, por dificultar todo o aspecto logístico para o turismo e para atividades comerciais - já pode ser considerado um avanço e um ponto positivo no modelo de concessão proposto. Além de arrecadar recursos com a concessão à iniciativa privada, o governo federal passa a responsabilidade de investimentos para a empresa vencedora do leilão, desonerando os cofres públicos de investir ainda mais para disponibilizar uma melhor estrutura no aeroporto.

Há ainda a expectativa de que a nova administradora do aeroporto, que tem sede na Suíça, traga para o Estado mais voos diretos tanto com destinos nacionais, quanto para voos internacionais para outros países da América do Sul e Europa. E também outros investimentos para o espaço do aeroporto, como hotéis, lojas, hangares, centros comerciais e de entretenimento. Tudo isso vai proporcionar a geração de empregos para operar toda essa nova estrutura e irá aquecer o ambiente de negócios, atraindo mais oportunidades para o Estado.

Passamos um longo tempo carentes de atenção do governo federal no que diz respeito à infraestrutura, o que fez criar um passivo muito grande da União com o Espírito Santo. Junto com a bancada federal capixaba em Brasília, estamos trabalhando firme para destravar outros investimentos. Conseguimos liberar neste início de ano o contorno de Iconha, na BR 101, demos a ordem de serviço para a implantação da BR 447, uma importante ligação ao Porto de Capuaba, em Vila Velha, e estamos caminhando para novas conquistas, como a tão sonhada obra do Contorno do Mestre Álvaro.

O momento é bom para que, com trabalho e união de forças, seja colocado em dia toda a dívida que o governo federal tem conosco. O grande passo dado com a concessão do aeroporto é uma conquista para os capixabas. O Espírito Santo está caminhando em direção a novos rumos em busca do desenvolvimento.