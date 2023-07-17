Abandono afetivo dos filhos: projeto de lei quer punição para os pais

O Projeto de Lei 3012/2023, apresentado à Câmara dos Deputados no mês de junho, visa regulamentar o abandono afetivo, sendo mais uma forma de tentar compensar a imprudência de pais que se desincumbem do poder familiar de forma egoística e irresponsável.

Muitos não sabem, mas o referido termo pode ser entendido como a violação ao dever de cuidado, que é originalmente imputado aos pais de uma criança. Essa violação perpassa pelo desamparo psicológico e emocional de um genitor para com seu filho, sendo entendido como um abandono moral, que gera consequências graves à formação de personalidade dos que o sofrem e danos psicofísicos que perduram para o resto da vida.

Muito embora o projeto só tenha sido apresentado recentemente, decisões que condenam a prática de abandono afetivo já são proferidas há anos por nossos tribunais, inclusive com base em precedente criado pelo STJ. O que vem sendo levado em consideração são aspectos subjetivos e casuísticos, cuja materialização é bastante difícil.

Em regra, analisa-se a ausência do genitor na vida do filho em datas comemorativas, nos períodos de convivência (a chamada “visitação”) determinados judicialmente, nas atividades e eventos escolares, mas também nos momentos de turbulência e em situações em que o amparo parental é necessário para que aquele indivíduo enfrente as dificuldades cotidianas, atentando-se para que o genitor que detém a guarda não é o único responsável por direcionar amor e afeto ao filho.

A proposta legislativa gira justamente nesse prisma, objetivando efetivar as relações interpessoais interrompidas por um dos genitores e reafirmar seu dever de presença e constância na vida do filho, sob pena de punições até mesmo pecuniárias, vez que prevê o acréscimo de artigo que caracteriza o abandono afetivo como ato ilícito, sujeito à responsabilização civil.

Assim, se comprovado, sua prática ensejaria indenização por danos morais, tendo em vista que o filho sofre abalo psicofísico irreparável e danos em sua esfera pessoal e emocional passíveis de indenização, especialmente por perder parte de sua referência e a base necessária para seu desenvolvimento saudável enquanto indivíduo.

Também existe a previsão de importante papel a ser exercido pelo Conselho Tutelar, consubstanciado no auxílio às mães que pretendem ver seus filhos psicologicamente amparados, além de autorizar o referido órgão a adotar providências previstas na lei em face do pai ausente, evitando-se que o problema se concentre unicamente na seara judicial.

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É lastimoso que o Estado precise intervir tão profundamente nas dinâmicas familiares para que algo tão basilar seja efetivado, porém, não se vê alternativa diante das perspectivas atuais, cada vez mais preocupantes.