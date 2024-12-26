A verdade esquecida do Natal

No Ocidente, a celebração natalina ganhou a estética do vermelho escarlate, de gente bem vestida e luzes esplendorosas. O menino messias ficou pop e o mercado celebra efusivamente. Mas seria essa imagética compatível ao Nazareno da Galileia? E se revisitássemos os Evangelhos com a lupa da realidade, o que encontraremos?

Mudando os óculos por lentes mais honestas, perceberemos que Natal é Deus que nasce de mulher pobre, em berço não esplêndido, nas extremidades de uma terra sem expressão. Logo, desnorteiam-se as expectativas apoteóticas quando o sinal para seu reconhecimento descredencia a pompa e mostra-se em panos simples. O Deus-menino não se adéqua às convenções nem se preocupa com as muitas honrarias comuns aos monarcas, e sua glória manifesta-se na fragilidade de um bebê.

No Natal Deus não se dá a conhecer através de apoteótico espetáculo. Pelo contrário, escolhe traduzir a eternidade nas amarras da vida. Eis aí o milagre: o infinito na finitude, o inefável nas teias da linguagem, o imensurável na fronteira humana, o Senhor dos céus e da Terra existindo em um recém-nascido.

O anjo, especialista em coisas celestiais, confirma o paradoxo: aquele pequeno ser é o salvador, o Cristo, o Senhor. O coral da eternidade deu as boas-vindas anunciando a paz na Terra e o Seu favor para com homens e mulheres. Céu e Terra se misturam fazendo do mundo palco para o encontro com o escandaloso Rei-Messias, amigo de gente esquecida, e cujos ensinos e vida chocariam seus interlocutores.