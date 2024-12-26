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Kenner Terra

Artigo de Opinião

É doutor em Ciências da Religião, pastor, professor e escritor
Kenner Terra

A verdade esquecida do Natal

. Natal é inversão. É tempo de incomodar os que estão pacificados em suas glórias e lembrar dos esquecidos nas esquinas das “belens” da vida
Kenner Terra
É doutor em Ciências da Religião, pastor, professor e escritor

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 12:25

Publicado em 

26 dez 2024 às 12:25
No Ocidente, a celebração natalina ganhou a estética do vermelho escarlate, de gente bem vestida e luzes esplendorosas. O menino messias ficou pop e o mercado celebra efusivamente. Mas seria essa imagética compatível ao Nazareno da Galileia? E se revisitássemos os Evangelhos com a lupa da realidade, o que encontraremos?
Mudando os óculos por lentes mais honestas, perceberemos que Natal é Deus que nasce de mulher pobre, em berço não esplêndido, nas extremidades de uma terra sem expressão. Logo, desnorteiam-se as expectativas apoteóticas quando o sinal para seu reconhecimento descredencia a pompa e mostra-se em panos simples. O Deus-menino não se adéqua às convenções nem se preocupa com as muitas honrarias comuns aos monarcas, e sua glória manifesta-se na fragilidade de um bebê.
No Natal Deus não se dá a conhecer através de apoteótico espetáculo. Pelo contrário, escolhe traduzir a eternidade nas amarras da vida. Eis aí o milagre: o infinito na finitude, o inefável nas teias da linguagem, o imensurável na fronteira humana, o Senhor dos céus e da Terra existindo em um recém-nascido.

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O Natal também acontece quando fazemos do nosso coração uma manjedoura

O anjo, especialista em coisas celestiais, confirma o paradoxo: aquele pequeno ser é o salvador, o Cristo, o Senhor. O coral da eternidade deu as boas-vindas anunciando a paz na Terra e o Seu favor para com homens e mulheres. Céu e Terra se misturam fazendo do mundo palco para o encontro com o escandaloso Rei-Messias, amigo de gente esquecida, e cujos ensinos e vida chocariam seus interlocutores.
O que faremos, pois? Resta-nos tornar nossa vida em manjedoura para tantos outros sem abrigo ou hospedaria. Natal é inversão. É tempo de incomodar os que estão pacificados em suas glórias e lembrar dos esquecidos nas esquinas das “belens” da vida.

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