A força dos cabelos de Nossa Senhora da Penha

Imagem original de Nossa Senhora da Penha, que chegou ao estado em 1569, fica no altar do convento Crédito: Eduardo Dias

Kleber Galvêas*

O Convento abriga esculturas de fina talha, que datam de cinco séculos. São peças representativas da arte religiosa do Renascimento e do Barroco. Primorosas e bem-conservadas, estão em altares da nave da igreja e no museu.

Jose Fernandes Pereira e o marceneiro Pinin executaram a decoração em madeira, envernizada e dourada pelo francês Augusto Roner.

A restauração e complementação do altar-mor, com mármore de Carrara, foi presente do paulista Cícero Bastos ao genro, governador Jerônimo Monteiro, autor do “Veto da Penha” (Vetou em decorrência da Constituição Republicana que separou a igreja do Estado, uma ajuda financeira ao Convento, aprovada pela Assembleia Legislativa. A decisão foi muito difícil, o Bispo do ES, D. Fernando Monteiro, era seu irmão e conselheiro)

Na preparação do altar para a inauguração (1910) a família do governador tomou para si o encargo. Quando foram arrumar a imagem de Nossa Senhora da Penha, viram que ela era careca. Havia sobre sua cabeça apenas lenço e coroa. Uma cabeleira foi providenciada; cortaram as tranças de uma das sobrinhas do governador. A menina chorou, mas foi consolada pela babá que garantiu: “Não chore minha fia. Você deu o cabelo, ela lhe dará uma boa cabeça”.

A menina era Maria Stella de Novaes: nossa cientista maior, historiadora, escritora, educadora, pintora e iniciadora de Augusto Ruschi nos mistérios das orquídeas, que o levaram aos beija-flores e daí a ecologia.

Encomendada para a primeira Festa da Penha (1570) a imagem de Nossa Senhora, vinda de Portugal, se resumia a uma cabeça, duas mãos e o menino. O corpo foi feito por Pedro Palácios usando um toco encontrado na mata do Convento. As vestes deram o acabamento final; e ela está exposta ao público há 449 anos.

Na entrada da nave da igreja, a “Pietá”, talhada em um único tronco de cedro, é a obra-prima do escultor Carlos Crepaz. Convidado por Massena para a cadeira de modelagem artística da nossa Escola de Belas Artes, ficou em Vitória, até a aposentadoria. “D. Domingas”, catadora de papel, que ele imortalizou em bronze, e “Papa Pio XII”, são obras suas que estão nas ruas em Vitória e no acervo do Museu Nacional de Belas Artes/Rio.

Uma visita ao Convento vale pelo espírito religioso, pela beleza do lugar e para compreendermos a geografia da Grande Vitória. Lá observamos paisagens naturais notáveis e apreciamos pinturas e esculturas belíssimas e muito antigas.