Aprenda, Seleção! Ivan é hexa em Vila Velha

Crédito: Amarildo

Em uma eleição protocolar, o vereador Ivan Carlini (DEM) garantiu ontem à noite o 6º biênio consecutivo na presidência da Câmara de Vila Velha. Antecipadamente, quase por aclamação – só Ricardo Chiabai (PPS) votou contra –, Ivan assegurou sua permanência no cargo mais cobiçado do Legislativo municipal por pelo menos mais dois anos, em 2019 e 2020. Com isso, totalizará 12 anos no poder, sem desafiantes no período.

A confirmação desse resultado fere de morte o conceito de alternância no poder na Câmara de Vila Velha. Mas não só isso. Ficam também comprometidas a independência da Casa de Leis e a autonomia entre os Poderes.

Ivan, falemos francamente, é um “falso bobo”. O jeitão meio caipira – que o eleva também ao status de personagem folclórico – pode até indicar certa ingenuidade a algum desavisado, mas não se deixe enganar por esse jeito. Por trás do ar ingênuo, reina a astúcia política.

Ninguém fica por 12 anos no cargo ocupado por ele sem ter méritos e inteligência política. No caso de Ivan, essa inteligência rima com pragmatismo. Para ser mais preciso, com adesismo. Camaleão político, o vereador sempre fica do lado do prefeito da vez em Vila Velha. Quem quer que esteja sentado na cadeira de chefe do Executivo pode estar seguro, de antemão, que poderá contar com o apoio incondicional do presidente. E ele se orgulha disso: “Sou governista, você sabe!”, afirmou-nos recentemente.

Botando em prática sua afirmação, Ivan soube se adaptar à realidade política de cada momento desde que chegou à presidência da Casa, em 2009. Sai prefeito, entra prefeito, Ivan continua lá, pronto para apoiar o próximo. Nesses últimos dez anos, Neucimar passou pela prefeitura (e teve a ajuda de Ivan); depois veio Rodney Miranda (e teve a ajuda de Ivan). Agora lá está Max Filho, contando com a ajuda de Ivan. Todos passam, ele fica. Max também passará, algum dia, e é provável que nesse dia Ivan continue por lá – é só uma aposta, mas ninguém aqui acredita na sua conversa sobre aposentadoria da política após 2020.

O caso específico de Max e dessa inusitada parceria com Ivan guarda ainda uma ironia: num passado não tão distante, os dois estiveram em lados opostos não só na política como também em uma ação judicial. Ivan era aliado de Gratz, de quem os Mauro (pai e filho) sempre foram adversários. Max Filho, inclusive, em seu primeiro mandato na prefeitura (2001-2004), foi um dos responsáveis pela denúncia que resultou na cassação do mandato de Gratz na Assembleia Legislativa, no fim de 2002, e que levou Ivan de roldão no polo dos acusados: asfaltamento irregular nas ruas de Cobilândia, reduto do eterno presidente da Câmara.

Mas águas passadas não se acumulam no asfalto, nem mesmo em Vila Velha. E prova do prestígio de Ivan foi a presença de Max em sua reeleição, ontem, com discurso e tudo. Assim como prova inconteste de seu bom trânsito com todos e de seu poder de sobrevivência política foi a presença também de Neucimar. Só Ivan para realizar a proeza de reunir em torno dele dois adversários figadais na política local. Do mesmo modo, no último dia 24, conseguira juntar os dois e ainda por cima o governador Paulo Hartung (MDB) em um jantar promovido por ele.

E assim, com astúcia política – e sabe-se lá mais o quê –, Ivan vai se mantendo. Só na Câmara, já são 26 anos de mandatos. Chegou lá em 1993, aos 32 anos, e agora tem 58. É uma vida na Câmara. Sua presidência, logicamente, é o ápice de sua vida política. Já a vida política de Vila Velha não parece ir lá muito bem, tampouco a democracia no município, com a inexistência de alternância no comando do Poder Legislativo.

Aqui tá bom

Ivan Carlini transformou a presidência da Câmara em parte inextrincável de sua vida. Está bem acomodado ali, e não tem a menor intenção de se mover nem para cima (almejar um mandato na Assembleia, por exemplo) nem para baixo (voltar para o plenário da Câmara).

Nada pode ser pior

Você conclui que a Câmara da Serra beijou o fundo do poço quando ela se torna alvo de insinuações por parte de vereadores da Câmara de Vila Velha (que não é nenhum exemplo espetacular). Durante a eleição de Ivan Carlini, ontem, o vereador Arnaldinho Borgo (MDB) discursou: “A Câmara de Vila Velha hoje é um exemplo para o Espírito Santo. Não é a Câmara da brigalhada, da briga fratricida, não tem tiro”. Que bom, né?

Humilhação

Que faaaaaaase da Câmara da Serra!

Interesse direto

Na eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vila Velha, ontem, as galerias foram tomadas, principalmente, por assessores parlamentares. Na da Câmara da Serra, no último sábado, foi a mesma coisa. Será medo de perder o emprego?

Ivanetes

Na da Câmara de Vila Velha, não faltaram as “ivanetes”, servidoras que tratam Ivan Carlini como um popstar e que vão ao delírio quando ele se manifesta em plenário. O homem é um fenômeno!

Roda Democrática