Aprenda a lavar e conservar sua roupa de praia do jeito certo

Aprenda a lavar e conservar a sua roupa de praia e curta mais o verão Crédito: Reprodução/ Instagram @90scelebvibes

Para lavar as roupas de banho é fundamental lavar em água fria e usar sabão liquido, shampoo ou detergente, aquele que lavamos louça. Veja abaixo como proceder em cada situação, assim suas roupas de praia vão permanecer bonitas por muito mais tempo.

LAVANDO A ROUPA DE PRAIA

Assim que chegar da praia lave o biquíni ou maiô normalmente com água e detergente neutro para remover resíduos de óleo e protetor solar. Aplique o detergente, esfregue, deixe agir por 10 minutos, esfregue novamente e depois lave enxaguando bem em água fria.

Para desencardir peças claras, dissolva em 1 litro de água fria 100 ml água oxigenada 10 volumes líquida. Coloque a peça nesta solução por 1 hora, esfregue e lave com sabão liquido ou detergente.

Mas atenção, essa mistura não vale para a remoção de todas as manchas, como as de ferrugem, por exemplo.

COMO REMOVER MANCHAS DE PROTETOR SOLAR

Assim que chegar em casa, retire a peça e com ela seca aplique detergente, de preferência o de coco. Esfregue e coloque no sol pra quarar. É fundamental deixar no sol, mas atenção: a peça precisa ficar molhada, não deixe secar. A cada 10 minutos, esfregue, molhe, e deixe no sol quarando.

Sol + sabonete lux luxo branco também é uma solução super eficiente na remoção de mancha de protetor solar.

COMO RETIRAR A AREIA?

É comum voltar da praia com a peça suja de areia, principalmente as crianças.

Ao chegar da praia lave a peça com água fria e sabão líquido ou detergente. Coloque no varal para secar à sombra. Depois de seco, aplique talco ou amido de milho. Não economize! E escove delicadamente em um único sentido. Use uma escova macia - essas de dar brilho em sapato funcionam super bem.

Essas dicas são práticas e além de limpar conservam a roupa de praia bonita por mais tempo.