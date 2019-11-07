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Vem verão!

Aprenda a lavar e conservar sua roupa de praia do jeito certo

Acabe com as manchas do biquíni, maiô e sunga de praia, saiba como conservar as cores e remover areia das peças. Confira todos os truques com Lucy Mizael

Públicado em 

07 nov 2019 às 10:19
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Aprenda a lavar e conservar a sua roupa de praia e curta mais o verão Crédito: Reprodução/ Instagram @90scelebvibes
Para lavar as roupas de banho é fundamental lavar em água fria e usar sabão liquido, shampoo ou detergente, aquele que lavamos louça. Veja abaixo como proceder em cada situação, assim suas roupas de praia vão permanecer bonitas por muito mais tempo.

LAVANDO A ROUPA DE PRAIA

Assim que chegar da praia lave o biquíni ou maiô normalmente com água e detergente neutro para remover resíduos de óleo e protetor solar. Aplique o detergente, esfregue, deixe agir por 10 minutos, esfregue novamente e depois lave enxaguando bem em água fria.
Para desencardir peças claras, dissolva em 1 litro de água fria 100 ml água oxigenada 10 volumes líquida. Coloque a peça nesta solução por 1 hora, esfregue e lave com sabão liquido ou detergente.
Mas atenção, essa mistura não vale para a remoção de todas as manchas, como as de ferrugem, por exemplo. 

COMO REMOVER MANCHAS DE PROTETOR SOLAR

Assim que chegar em casa, retire a peça e com ela seca aplique detergente, de preferência o de coco. Esfregue e coloque no sol pra quarar. É fundamental deixar no sol, mas atenção: a peça precisa ficar molhada, não deixe secar. A cada 10 minutos, esfregue, molhe, e deixe no sol quarando.
Sol + sabonete lux luxo branco também é uma solução super eficiente na remoção de mancha de protetor solar.

COMO RETIRAR A AREIA?

É comum voltar da praia com a peça suja de areia, principalmente as crianças. 
Ao chegar da praia lave a peça com água fria e sabão líquido ou detergente. Coloque no varal para secar à sombra. Depois de seco, aplique talco ou amido de milho. Não economize! E escove delicadamente em um único sentido. Use uma escova macia - essas de dar brilho em sapato funcionam super bem. 
Essas dicas são práticas e além de limpar conservam a roupa de praia bonita por mais tempo. 
Então bora renovar a cor do biquíni, retirar aquela mancha de protetor solar, remover a areia que tá grudada porque o sol já está aí e o mar, a cervejinha gelada e aquele peixinho frito nos chama!

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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