Alok agita pré-réveillon em beach club de Guarapari

Considerado um dos melhores DJs do mundo pela revista DJ Mag, Alok desembarca no Estado para comandar o pré-réveillon no Café de La Musique, em Meaípe, Guarapari, no dia 30 de dezembro. Já Ivete Sangalo sobe ao palco do point do verão capixaba no dia 28. A temporada de verão em terras capixabas, sob comando de Frederico Rezende, João Vitor Guimarães Vaz e Felipe Fioroti, acontece na Península de Meaípe.
TARDE DE MODA
QUERIDAS DE RR
DE CASA NOVA
A empresária Claudia Júdice, que está há mais de 6 anos no mercado de mobiliário e decoração, lança mostra dedicada a quartos e traça um novo caminho na história de sua marca. Agora, com o nome “Casa Arrumada”, o espaço vai ser o lar de nove quartos, assinados por 12 renomados profissionais da arquitetura como Daniela Caser, Gabriella Greppe, Tamara Raizer, Mariah Cardoso, Zilda Helal. A mostra inaugura nesta quarta-feira (4).
COQUETEL FASHION
EMPREENDEDORISMO
Nesta terça-feira (03), acontece a segunda reunião da Câmara Empreendedora. O projeto, coordenado pelo especialista em gestão estratégica Glaucio Siqueira, reúne pessoas que têm vontade empreender e as auxiliam nessa jornada. O encontro será no Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES), em Vitória, às 18h30.
FESTA
COQUETEL
RECONHECIMENTO NACIONAL
O advogado e procurador do Estado, Alexandre Dalla Bernardina, comemora a indicação na Revista Análise Editorial, que classificou seu escritório como o melhor do Espírito Santo na categoria escritórios especializados. “Nossa atuação é exclusiva na área de Direito das Famílias e das Sucessões e, exatamente em virtude do sigilo e da confidencialidade inerentes a tais assuntos, a lembrança de executivos e diretores jurídicos em âmbito nacional é motivo de satisfação e impulsiona novos desafios” destacou Alexandre Dalla Bernardina.
RECONHECER
Os projetos selecionados para o Edital Reconhecer serão apresentados nesta terça-feira (03) no Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, Vitória. O diretor executivo do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), Fabio Müller, participará do evento com a palestra "Redes de Sustentabilidade nas Organizações da Sociedade Civil". Ele trata dos principais desafios enfrentados pelas instituições no desenvolvimento de projetos sociais e apresenta alternativas para fortalecer esses grupos. As vagas são limitadas, e as inscrições gratuitas. Para participar, basta enviar nome completo e telefone para o e-mail [email protected]. O Edital Reconhecer é uma iniciativa da Fundação Vale e da Vale que apoia financeiramente projetos sociais com foco nas áreas de Geração de Trabalho e Renda, Educação, Saúde, Cultura e Esporte.