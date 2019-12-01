Alok agita pré-réveillon em beach club de Guarapari

O DJ Alok no Rock In Rio 2019 Crédito: Instagram/@alissondmphoto

Considerado um dos melhores DJs do mundo pela revista DJ Mag, Alok desembarca no Estado para comandar o pré-réveillon no Café de La Musique, em Meaípe, Guarapari, no dia 30 de dezembro. Já Ivete Sangalo sobe ao palco do point do verão capixaba no dia 28. A temporada de verão em terras capixabas, sob comando de Frederico Rezende, João Vitor Guimarães Vaz e Felipe Fioroti, acontece na Península de Meaípe.

TARDE DE MODA

Ticy Chieppe, Sueli Chieppe, Ada Mota e Laura Marchi: em tarde de moda, arte e joias na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

QUERIDAS DE RR

Elia Lucas, Cynthia Lima e Anice Moretto Crédito: Mônica Zorzanelli

DE CASA NOVA

A empresária Claudia Júdice, que está há mais de 6 anos no mercado de mobiliário e decoração, lança mostra dedicada a quartos e traça um novo caminho na história de sua marca. Agora, com o nome “Casa Arrumada”, o espaço vai ser o lar de nove quartos, assinados por 12 renomados profissionais da arquitetura como Daniela Caser, Gabriella Greppe, Tamara Raizer, Mariah Cardoso, Zilda Helal. A mostra inaugura nesta quarta-feira (4).

COQUETEL FASHION

Ana Clark e Juliana Magalhães Crédito: Mônica Zorzanelli

EMPREENDEDORISMO

Nesta terça-feira (03), acontece a segunda reunião da Câmara Empreendedora. O projeto, coordenado pelo especialista em gestão estratégica Glaucio Siqueira, reúne pessoas que têm vontade empreender e as auxiliam nessa jornada. O encontro será no Conselho Regional de Administração do Espírito Santo (CRA-ES), em Vitória, às 18h30.

FESTA

Os irmãos Julian e Vinicius Batisti: comemorando os 23 anos de bar na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

COQUETEL

Aretha Oliveira e Paula Breder Crédito: Eric Neander

RECONHECIMENTO NACIONAL

O advogado e procurador do Estado, Alexandre Dalla Bernardina, comemora a indicação na Revista Análise Editorial, que classificou seu escritório como o melhor do Espírito Santo na categoria escritórios especializados. “Nossa atuação é exclusiva na área de Direito das Famílias e das Sucessões e, exatamente em virtude do sigilo e da confidencialidade inerentes a tais assuntos, a lembrança de executivos e diretores jurídicos em âmbito nacional é motivo de satisfação e impulsiona novos desafios” destacou Alexandre Dalla Bernardina.

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