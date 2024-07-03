Suspeito de tráfico de drogas em bairro de Marataízes é preso

De acordo com o delegado de Marataízes, Thiago Viana, o suspeito foi preso por meio cumprimento ao mandado de prisão preventiva. “O mandado de prisão foi expedido após investigação policial que desbaratou uma associação criminosa formada por quatro traficantes que atuavam na rua da bacia, em Marataízes. Léo Tubarão é o segundo preso dessa associação, estando ainda dois traficantes foragidos, dentre eles o líder da associação, conhecido como Renato “Careca”, informou o delegado.