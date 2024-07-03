Suspeito de tráfico de drogas em bairro de Marataízes é preso

Um suspeito de integrar um grupo que atuava no tráfico de drogas na Rua da Bacia, em Marataízes
, Litoral Sul do Espírito Santo, foi preso na tarde desta quarta-feira (3) no bairro Barra de Itapemirim. Leonardo da Silva Moreira, conhecido como “Léo Tubarão”, de 31 anos, foi denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, segundo a Polícia Civil.
De acordo com o delegado de Marataízes, Thiago Viana, o suspeito foi preso por meio cumprimento ao mandado de prisão preventiva. “O mandado de prisão foi expedido após investigação policial que desbaratou uma associação criminosa formada por quatro traficantes que atuavam na rua da bacia, em Marataízes. Léo Tubarão é o segundo preso dessa associação, estando ainda dois traficantes foragidos, dentre eles o líder da associação, conhecido como Renato “Careca”, informou o delegado.
O preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes, onde ficará à disposição da Justiça.