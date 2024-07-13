PM sofre tentativa de assalto e atira contra suspeitos em Vitória

Um policial da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) sofreu uma tentativa de assalto e reagiu, disparando contra os suspeitos, após ser ameaçado com uma faca, na manhã deste sábado (13), em Vitória.
O militar, que estava a caminho do Ministério Público do Estado (MPES) para trabalhar no local, foi abordado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) por dois indivíduos na altura do bairro Bento Ferreira.
Ameaçado com a faca, o policial simulou estar entregando sua mochila aos criminosos e sacou a arma para efetuar os disparos contra a dupla, que fugiu, deixando para trás a faca e um aparelho celular. Segundo a PM, buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido. De acordo com a Polícia Civil (PCES), a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória e o caso vai seguir sob investigação.