PM prende suspeito em carro de aplicativo e apreende 21 quilos de cocaína

Cocaína, arma e munição apreendidos pela Polícia Militar no bairro Normília da Cunha, em Vila Velha Crédito: Divulgação/PM

A Polícia Militar prendeu, na tarde deste sábado (21), um suspeito de tráfico de drogas no bairro Normília da Cunha, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Romildo Porto dos Santos foi abordado em um carro de aplicativo e, com ele, os policiais encontraram arma e munições. No endereço de destino da corrida foram apreendidos 21 quilos de cocaína.

Conforme informações preliminares da PM, policiais da 13ª companhia independente faziam o patrulhamento na região quando abordaram o veículo em que estava Romildo. Ele portava uma pistola .40, munição de 9mm e uma mochila com resquícios de cocaína. Assim, decidiram seguir até o local para onde o suspeito seguia viagem, identificando maior volume de droga. O material apreendido e Romildo foram encaminhados à delegacia.

Material apreendido:

1 pistola Glock .40

1 mira a laser

1 carregador .40

7 munições 9mm

21 quilos de cocaína

1 iPhone 13 Pro Max cinza

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram procurados para mais detalhes sobre o caso, mas ainda não houve retorno.