Nota Premiada Capixaba: sorteio especial distribuirá quase R$ 400 mil

O programa Nota Premiada Capixaba, do governo do Espírito Santo, realiza, no próximo dia 25, o sorteio especial anual, que distribuirá quase R$ 400 mil em prêmios em dinheiro. Além dos tradicionais prêmios mensais para cada região — que incluem valores como R$ 20 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 2,5 mil —, desta vez, cada região capixaba, Metropolitana, Norte e Sul, concorrerá a um prêmio especial de R$ 100 mil.
Para participar, basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher uma entidade sem fins lucrativos para apoiar, dentre as fornecidas. Desse modo, o cidadão concorre automaticamente aos sorteios mensais, sem a necessidade de cadastrar notas fiscais, bastando informar o CPF em cada compra realizada.
As entidades indicadas pelos sortudos também serão beneficiadas, recebendo 50% do valor correspondente às premiações. Isso significa que instituições poderão ganhar prêmios como R$ 50 mil, R$ 10 mil, dois de R$ 2,5 mil e um de R$ 1.250, além do rateio mensal baseado no engajamento social de cada uma. O programa tem mais de 113 mil pessoas cadastradas e 157 entidades sociais credenciadas.
O acúmulo de pontos funciona da seguinte forma: cada R$ 1 gasto em compras gera um ponto e, a cada 50 pontos, um bilhete é gerado automaticamente para os sorteios. No sorteio especial de R$ 100 mil, serão considerados os bilhetes emitidos ao longo do ano anterior, com um limite de 600 bilhetes por participante.