Nota Premiada Capixaba: sorteio especial distribuirá quase R$ 400 mil

As entidades indicadas pelos sortudos também serão beneficiadas, recebendo 50% do valor correspondente às premiações. Isso significa que instituições poderão ganhar prêmios como R$ 50 mil, R$ 10 mil, dois de R$ 2,5 mil e um de R$ 1.250, além do rateio mensal baseado no engajamento social de cada uma. O programa tem mais de 113 mil pessoas cadastradas e 157 entidades sociais credenciadas.