Moto e ambulância do Samu se envolvem em acidente em Cachoeiro

Um ambulância do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) se envolveu em um acidente com uma moto em Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (29).
À Polícia Militar, o piloto contou que seguia para o bairro Nova Brasília, com a mulher na garupa, quando a ambulância, que seguia no mesmo sentido, estaria ultrapassando outros veículos e acabou colidindo na lateral esquerda da moto, quando o homem perdeu o controle da direção e caiu na pista, assim como a esposa.
A equipe de resgate da própria ambulância envolvida no acidente prestou socorro às vítimas. A mulher precisou ser levada para um hospital. A gravidade dos ferimentos dela não foi informada.