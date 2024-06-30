Moto e ambulância do Samu se envolvem em acidente em Cachoeiro

Acidente em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Instagram | @vaivendocachoeiro

Um ambulância do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) se envolveu em um acidente com uma moto em Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (29).

À Polícia Militar, o piloto contou que seguia para o bairro Nova Brasília, com a mulher na garupa, quando a ambulância, que seguia no mesmo sentido, estaria ultrapassando outros veículos e acabou colidindo na lateral esquerda da moto, quando o homem perdeu o controle da direção e caiu na pista, assim como a esposa.